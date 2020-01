Silvia Provvedi è incinta e si sposa: maschio o femmina? La risposta

Le Donatella, gravidanza per Silvia Provvedi: amore a gonfie vele con Malefix

Dopo l’annuncio del settimanale Chi, è Spy a fornire ulteriori dettagli sulla gravidanza di Silvia Provvedi. E sì, perché la performer de Le Donatella – famosa alle cronache rosa per via della sua tormentata relazione con Fabrizio Corona – è in dolce attesa. Come fa sapere la rivista edita da Mondadori la 26enne è già giunta al quinto mese di gravidanza ed è in attesa di una bambina. Una figlia fortemente voluta sia da Silvia sia dal compagno Giorgio, un imprenditore calabrese molto noto a Milano. I due stanno insieme da un paio d’anni e di recente sono andati a convivere in una nuova casa a Milano. Un appartamento più grande, dove accogliere la piccola che nascerà all’inizio dell’estate. E dopo l’arrivo della primogenita Silvia e il suo Malefix sono pronti a sposarsi.

Silvia Provvedi matrimonio e famiglia con il suo Giorgio

“In attesa della nascita della bambina i due hanno preso una nuova casa a Milano dove convivere e stanno pensando a sposarsi. Non sanno se prima o dopo il lieto evento, previsto per giugno, ma sarà sicuramente a Modena, città natale di Silvia. La testimone? Ovviamente Giulia, impaziente di diventare zia”, si legge su Spy. Al momento Silvia Provvedi non ha ancora confermato la notizia ma neppure smentito: preferisce continuare a nascondere la sua dolce attesa sotto felponi e giacche extralarge. Ma quegli occhi che brillano provano chiaramente la gioia dell’ex concorrente di X Factor, che sta vivendo un momento davvero magico.

Chi è il compagno di Silvia Provvedi, cantante de Le Donatella

Giorgio, il compagno di Silvia Provvedi, è un imprenditore di 39 anni. I due si sono conosciuti a Ibiza, dove vive il fratello de Le Donatella, qualche settimana prima dell’ingresso delle gemelle al Grande Fratello Vip. Una volta terminato il programma la storia tra Silvia e Malefix – come lo chiamava lei affettuosamente nella Casa più spiata d’Italia – è letteralmente decollata.