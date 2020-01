Silvia Provvedi mamma: l’ex di Corona è incinta del primo figlio

Le Donatella, Silvia Provvedi è incinta: le ultime news sulla cantante

Sono lontani i tempi in cui Silvia Provvedi si disperava per la fine della storia d’amore con Fabrizio Corona. Complice il tempo e la partecipazione alla terza edizione del Grande Fratello Vip, la performer de Le Donatella ha definitivamente dimenticato l’ex re dei paparazzi. E ora ha voltato completamente pagina, tanto che ha deciso di mettere su famiglia. Come rivela il settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 15 gennaio, la 26enne è in dolce attesa. A quanto pare Silvia è già al quinto mese di gravidanza ma ha scelto di godersi questa dolce attesa nella riservatezza più assoluta tanto che non l’ha ancora annunciato pubblicamente nonostante sia molto attiva su Instagram con la gemella Giulia.

Silvia Provvedi, figlio e matrimonio con il compagno Giorgio

Silvia Provvedi aspetta un figlio dal compagno Giorgio, imprenditore calabrese che gestisce un noto locale a Milano e che ormai frequenta da quasi due anni. La coppia è diventata più unita e complice dopo la fine del Grande Fratello Vip – dove lui era noto agli altri concorrenti con il nomignolo di Malefix – e ora pensa alle nozze. Non a caso lo scorso ottobre, al matrimonio di Andrea Mainardi, è stata proprio Silvia a prendere il bouquet della sposa. Il grande giorno, però, arriverà solo dopo la nascita del primogenito, prevista tra la fine della primavera e l’inizio dell’estate.

Silvia Provvedi ora è felice dopo l’addio tormentato a Corona

“Giorgio ha aggiunto alla mia vita comprensione e maturità. Ha 13 anni più di me, ma per fortuna non li dimostra”, ha dichiarato di recente Silvia a Grazia. La sorella Giulia è invece tornata tra le braccia di Gollini, il portiere dell’Atalanta.