Silvia Provvedi e Corona si sono lasciati: “Tutto è precipitato”

Silvia Provvedi e Corona si sono lasciati. Parpiglia dà l’annuncio mentre è a casa di Fabrizio: “Tutto è clamorosamente precipitato”. Ritorno con Nina Moric? La risposta dell’ex re dei paparazzi

Silvia Provvedi e Fabrizio Corona si sono detti addio. A dare la notizia è stato il giornalista di Chi, Gabriele Parpiglia, che nella giornata odierna, proprio mentre era in compagnia dell’ex re dei paparazzi (con cui condivide un forte legame d’amicizia), ha confermato ciò che era nell’aria da giorni. “Sì è così. Tutto è clamorosamente precipitato. Mi spiace ma forse doveva andare così per il bene di entrambi”, ha scritto tra le stories Gabriele, rispondendo a una domanda che chiedeva come procedesse la storia d’amore dell’amico. Sempre nelle ultime ore, dopo che Corona ha fatto sapere via social della pace fatta con Nina Moric, si sono sprecate le voci su un ritorno di fiamma tra i due ex coniugi. Sulla questione è intervenuto direttamente Fabrizio…

Corona, finita la storia con la cantante de Le Donatella

La goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso tra Silvia e Fabrizio potrebbe essere stata la recente pizzicata del fotografo con una ragazza misteriosa, durante una serata in discoteca. Infatti una mora è stata vista accanto a lui in un locale e le voci del gossip hanno raccontato di una vicinanza pericolosa. Nel mentre la Provvedi era in vacanza a Formentera e pare non abbia per nulla preso bene la faccenda. “Buongiorno mondo, ottimo risveglio. Si rimpiazza in fretta. Viva l’amore”, aveva commentato a bruciapelo la cantante de Le Donatella raggiunta dalla spifferata sul fidanzato. Fatto sta che, affidandoci a Parpiglia, il rapporto è giunto al capolinea. E subito si è fatta largo la voce su Nina Moric…

Ritorno di fiamma tra Fabrizio e Nina? La risposta di Corona

Nella giornata di oggi Corona ha spiazzato tutti, postando sui socia una foto dell’ex coniuge e un messaggio di tregua dopo il passato burrascoso vissuto dai due. A stretto giro sono arrivate anche le dolci parole della modella croata. La situazione ha subito scatenato i fan che hanno iniziato a pensare in grande, a un ritorno di fiamma. Peccato che l’entusiasmo sia stato stoppato in fretta dallo stesso Corona che durante una diretta Instagram in compagnia dell’amico Parpiglia ha detto che non c’è margine per un ritorno in love con Nina, ma c’è spazio per coltivare un rapporto sereno per il bene del figlio Carlos.