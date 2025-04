Signorini telefona a Zorzi: “Stefania Orlando maltrattata al Grande Fratello”

Telefonata curiosa tra Alfonso Signorini e Tommaso Zorzi durante una puntata del podcast Boom, format web condotto dal timoniere del Grande Fratello. Il giornalista ha chiamato l’influencer milanese, dandogli simpaticamente del ‘marchettaro’, con riferimento ad alcune sue sponsorizzazioni sui social. Inoltre i due hanno parlato del percorso di Stefania Orlando nell’ultima edizione del GF. La showgirl è un’amica di Zorzi, il quale ha sostenuto che nel reality show da poco concluso è stata bistrattata. Signorini si è detto d’accordo con ‘Tommy’.

La chiamata tra Alfonso Signorini e Tommaso Zorzi

Non appena è iniziata la telefonata, Signorini ha sottolineato quanto Zorzi sia attivo sui social nello sponsorizzare determinati brand. “Come fai tu la marketta… Sei convincente”, ha detto il conduttore. Senza peli sulla lingua la risposta dell’influencer che ha parlato di bonifici: “Collaboro con aziende con cui ho davvero a che fare nella vita. Per noi poi quando arriva il bonifico tutto è più roseo, no?” “Il bonifico fa la differenza, eh!”, la conferma con sorrisino malizioso del giornalista. Quindi la chiosa di Zorzi: “Tira più un bonifico che un carro di buoi”.

Sempre a proposito delle ‘marchette’ ‘dell’influencer, Signorini ha raccontato di adorare quelle relative alla palestra. L’argomento in un attimo è diventato pepato, con Zorzi che ha riferito che in quell’ambiente fa strage di cuori, se così si può dire. “A parte la marketta in sé vabbeh, ma lì poi, in dm su Instagram tiro su di quella roba. Faccio pesca a strascico”. Pronto il commento goliardico e spassosamente sboccato di Signorini: “Immagino brutto porc*ne, anche perché hai sempre il tuo bel perché”.

Spazio infine alle polemiche inerenti al percorso di Stefania Orlando nell’ultima edizione del Grande Fratello che ha visto il trionfo finale di Jessica Morlacchi. Secondo Zorzi, l’amica è stata attaccata in diversi frangenti in modo esagerato. “Hai visto la tua Stefania Orlando al GF?”, ha chiesto il giornalista. “Sì, l’hanno bistratta poverina”, il parere di Zorzi che ha trovato più che d’accordo il conduttore del reality: “Sì, l’hanno maltrattata, però si è difesa bene”.

Quando Tommaso Zorzi ha difeso Stefania Orlando durante il GF

Tommaso Zorzi, durante il GF, era anche intervenuto in favore di Stefania Orlando dopo che era stato tirato in ballo da Alfonso D’Apice. Quest’ultimo aveva sostenuto che la conduttrice romana, tatticamente, provava a diventare amica dei concorrenti amati dal pubblico così da poter avere dei vantaggi al televoto.

In particolare, D’Apice disse che tale presunto modo di agire era stato messo in pratica dall’ex presentatrice de I Fatti Vostri anche quando partecipò al GF Vip vinto da Zorzi. L’influencer milanese, captato il discorso di D’Apice, ha scritto un post in difesa dell’amica, smentendo quanto esternato dall’ex volto di Temptation Island.