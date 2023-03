Svolta nella carriera di Alfonso Signorini. Dopo diciassette anni il giornalista ha lasciato la direzione di Chi. A farlo sapere in una nota stampa è il Gruppo Mondadori. Il nuovo direttore responsabile del magazine di cronaca rosa è Massimo Borgnis. 62 anni, nato a Milano, dopo gli studi presso l’International School of Milan, ha iniziato il proprio percorso nel mondo del giornalismo come cronista sportivo specializzato in football americano e sport statunitensi.

Nel 1988 è entrato nella redazione di Gente dove è rimasto per 19 anni assumendo responsabilità crescenti, fino a diventare caporedattore centrale; ruolo che ricopre dal 2007 anche al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni per poi essere nominato nel 2009 vice direttore esecutivo di Chi.

Alfonso Signorini manterrà un costante impegno su Chi, del quale diventerà, dal prossimo numero, direttore editoriale. Generalmente questa figura si occupa di dettare la linea editoriale che una pubblicazione deve seguire, in rappresentanza dell’azienda editrice del prodotto giornalistico, poi elaborato e realizzato dal direttore responsabile, senza condividerne la responsabilità esterna.

Sulla questione Alfonso Signorini ha dichiarato:

“Affronto questa nuova avventura professionale con grande entusiasmo e slancio. Ringrazio il Gruppo Mondadori per questa opportunità e per la fiducia che ha sempre dimostrato nei miei confronti. A Chi, creatura con cui sono in grande sintonia e che ormai fa parte del mio DNA, darò come sempre tutte le mie energie. Il sodalizio con Borgnis, ultradecennale e di proficua collaborazione, consentirà al magazinedi proseguire nel proprio percorso di evoluzione e successo”

Perché Alfonso Signorini non è più direttore responsabile di Chi

Alfonso Signorini, tra i volti di maggior rilievo del mondo dello spettacolo e della tv, intraprende un nuovo percorso all’interno del Gruppo Mondadori finalizzato allo sviluppo di una talent agency dedicata all’intrattenimento.

Un progetto in cui Signorini capitalizzerà il profondo know-how e le competenze uniche maturate nel corso della sua carriera. Stando a quanto spifferato da Dagospia questa nuova attività sarà finalizzata anche alla costruzione delle webstar da infilare nelle trasmissioni Mediaset o nei progetti Mondadori.

Non solo, secondo quanto riporta il portale, Alfonso Signorini avrebbe “mollato l’Ordine dei giornalisti per avere le mani libere per prestare il suo volto al remunerativo mondo della pubblicità (da quando conduce il GF Vip, ha ricevuto molte offerte per fare il testimonial di una campagna pubblicitaria ma ha dovuto sempre rifiutare per l’incompatibilità prevista dalle regole deontologiche)”.

E a proposito del Grande Fratello Vip: Alfonso Signorini è stato confermato alla guida dell’ottava edizione del reality show, che ripartirà su Canale 5 il prossimo settembre.