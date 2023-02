In una lunga intervista a Tv Sorrisi e Canzoni Alfonso Signorini ha svelato alcuni retroscena e curiosità legati alla settima edizione del Grande Fratello Vip, che andrà in onda fino ad aprile su Canale 5. Nelle prime dirette del reality show il direttore di Chi si è presentato in video con un look più easy, abbandonando la cravatta. Poi, però, ha fatto dietrofront, su richiesta di Silvio Berlusconi.

Proprio così, come ammesso da Alfonso Signorini, è stato il Cavaliere a chiedergli di tornare ai suoi vecchi outfit, decisamente più seriosi e tradizionali. “Mi ha telefonato Silvio Berlusconi, perché in prima serata su Canale 5 bisogna essere istituzionali ed eleganti: “Bravo che non ti fai crescere la barba, ma rimettiti la cravatta”, ha raccontato il presentatore del GF Vip, che ha aggiunto che condurrà anche l’ottava edizione del programma.

Cosa mangia Signorini prima di ogni puntata del Grande Fratello Vip

Alfonso Signorini ha inoltre rivelato cosa mangia prima di ogni puntata in diretta del GF Vip: due cosce di pollo o un filetto di pesce con un contorno di verdure. Cerca di mantenersi leggero, quindi, prima di affrontare le quasi tre ore in prima serata, tra liti, sorprese e social network.

Il conduttore del Grande Fratello Vip – che abita a Milano – ha in più precisato di non aver preso in affitto una casa a Roma in questo periodo. Quando è impegnato con il doppio appuntamento settimanale alloggia in hotel mentre quando è prevista una sola puntata rientra sempre in Lombardia il martedì col treno.

A bordo scrive l’editoriale per Chi e risponde alle lettere che arrivano alla rivista. Mangia poi il pranzo preparato a casa (riso con carciofi o al pomodoro) che si fa scaldare al microonde dalle hostess di Frecciarossa e legge un libro. Nella routine quotidiana di Signorini non manca lo sport…

Ogni mattina il 58enne pratica 45 minuti di attività cardio come corsa o cyclette mentre ogni sera fa altri 45 minuti di pesi e addominali. Quando è a Roma per il GF Vip si avvale dell’aiuto di un personal trainer. Altre abitudini irrinunciabili? Alfonso studia il pianoforte due ore al giorno, dal lunedì al sabato, con un maestro.

Signorini ha confessato di studiare lo strumento pure quando è impegnato con la trasmissione di Canale 5: per questo motivo ha un piano nel suo camerino. Infine, dorme solo quattro ore: la sua sveglia suona, puntuale, alle 5.30.