Alfonso Signorini in confidenza: il conduttore, tra la direzione del giornale “Chi” e gli impegni televisivi, trova anche del tempo da dedicare ai suoi seguaci, lasciandosi andare a delle confessioni inedite. Il conduttore, in questa mattinata che anticipa la diretta di stasera 20 febbraio del “Grande Fratello Vip”, ha chiacchierato un poco con alcuni dei suoi followers, aprendo il noto ‘box’ delle domande su Instagram. Il giornalista, solitamente poco social, ha risposto a varie curiosità, rivelando alcuni ‘segreti’ personali e retroscena sulla televisione e il reality da lui condotto. Inoltre, ha anche dato qualche anticipazione sull’imminente puntata del GF Vip. Le sue dichiarazioni hanno subito fatto il giro del web e molti sono rimasti spiazzati da una risposta in particolare.

Il “Grande Fratello Vip” è alla sua settima edizione e in questi anni sono stati spesso ripresentanti gli stessi personaggi. Ad esempio, Luca Onestini e Ivana Mrazova sono tornati nella Casa dopo aver partecipato al reality nel 2017. Stesso destino Pamela Prati, che si era fatta notare nella prima edizione del 2016. Senza contare i veterani degli scorsi anni, tra cui Valeria Marini che è stata una concorrente per ben 3 volte. Sotto un’ottica generale, inoltre, i ‘vipponi’ di quest’anno sono quasi tutti reduci da altri reality: Uomini e Donne, Temptation Island, Isola Dei Famosi e chi più ne ha più ne metta. Interrogato sulla questione, Alfonso Signorini ha rivelato come mai nei reality si vedono sempre i soliti volti. “La verità? Non ci sono più i soldi di una volta”, ha ammesso il 58enne. Lo scrittore ha anche raccontato di voler riportare sugli schermi di Canale 5 la versione ‘Nip’ del Gf, poiché porterebbe “una ventata d’aria fresca”.

Capitolo GF Vip: cosa dobbiamo aspettarci dalla diretta di questa sera? “Colpi di scena in arrivo”, la risposta. Una delle protagoniste di quest’edizione è sicuramente Oriana Marzoli, che questa settimana è stata protagonista di vari scontri accesi. A tal proposito, un utente ha chiesto se avessero intenzione di far passare male la venezuelana in questa puntata. “Il problema è che a volte Oriana si fa male da sola”, ha risposto, causando la furia dei fan “Oriele”. Dopodiché, ha anche confessato di trovare questa settima stagione del reality particolarmente impegnativa, più che altro per i concorrenti. Il conduttore, infatti, non vede l’ora di andare in vacanza dopo la finale di lunedì 3 aprile. “Quasi ci siamo”, ha scritto.

Alfonso Signorini: cosa mi piace di un uomo

Solitamente molto riservato sulla sua vita privata, Alfonso ha parlato per la prima volta dei suoi gusti in fatto di uomini, facendo delle inattese confessioni hot. A chi gli ha chiesto come si consola durante i momenti di sconforto, Signorini ha rivelato quale attività riesce a fargli tornare il sorriso dopo i momenti di tristezza. Di cosa si tratta? Ebbene, del sesso. Insieme alla musica, al cibo e allo sport è proprio l’attività sessuale ciò che riesce a sollevarlo di morale. E parlando di amore, un utente ha chiesto “Cos’è che non deve mancare assolutamente in un uomo che ti piace?”. Il giornalista ha risposto senza remore: “Un profumo speziato”.