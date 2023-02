Sull’ultimo numero in edicola del settimanale Chi è arrivata una lettera infuocata su Oriana Marzoli del GF Vip. Una spettatrice del Grande Fratello Vip 7 ha deciso di inviare una lettera al direttore di Chi per lamentarsi dei consensi che riceve Oriana da parte del pubblico. Alfonso Signorini ha risposto in qualità di conduttore del reality show, non come direttore di Chi. Non si è sbilanciato più di tanto nel dire cosa pensa di Oriana. Di certo la lettera è davvero pesante e piena di critiche verso la Marzoli. Tuttavia sono critiche che la parte di pubblico che sostiene la Marzoli respinge e anzi le rigira verso altri concorrenti.

Nella lettera in questione, la lettrice si è presentata dicendo di guardare il Grande Fratello Vip da sempre e di avere stima di Signorini, considerandolo una persona intelligente. Quindi si è domandato come possa piacere un personaggio come Oriana Marzoli che sarebbe, a detta di chi scrive, “maleducata, dice parolacce tutto il giorno e gira mezza nu.a solo perché ‘lei sta lavorando’. Tutto questo è di cattivo gusto”. Quindi il paragone con i reality show spagnoli. “Per non parlare dei suoi gesti molto maneschi”, ha aggiunto. Fino a domandarsi perché venga chiamata “reina”, ovvero regina, dal pubblico: “Ma di cosa, del disagio che crea guardandola?”.

Se dovesse rispondere a tutte queste domande uno dei tantissimi fan di Oriana, o semplicemente un fan degli Spartani, avrebbe di certo molte argomentazioni. Chiaramente un concorrente può piacere come può non piacere, anche nella vita reale non si può piacere a tutti. Ciò che fa sorridere è il puntare il dito sempre verso Oriana ignorando che gli atteggiamenti che vengono criticati a lei li assumono anche altri Vipponi. E magari he magari proprio loro poi sono i primi a giudicarla. Si farebbe prima ad ammettere che si prova antipatia verso un personaggio come la Marzoli senza perdersi dietro motivazioni che a volte lasciano il tempo che trovano, dato che ci sono altri Vipponi che fanno le stesse cose.

In tutto ciò, la risposta di Signorini a questa lettera contro Oriana è servita a far capire che è un personaggio che divide. Che è amatissima da molti e odiatissima da tanti. Come succede sempre, d’altronde. E non è neanche l’unica. Tuttavia Signorini ha sospeso il giudizio su Oriana, come ha scritto nella risposta a quella lettera: “Cara lettrice, Oriana amatissima e odiatissima. Divide il pubblico, come tutte le persone dalla forte personalità. Sospendo il giudizio, per il momento”.

Un giudizio sospeso su Oriana Marzoli fino a quando sarà in gioco al GF Vip 7 probabilmente. Se solo si seguisse la diretta 24 ore su 24 e non solo le prime serate su Canale 5, però, ci si accorgerebbe che in quella Casa ci sono persone che dicono o fanno peggio della concorrente venezuelana. Ma semplicemente in quei casi non vengono create clip in puntata, facendo sì che gran parte del pubblico pensi che alcuni concorrenti siano “protetti”.