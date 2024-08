Signorini a Belve? Proposta della Fagnani inaspettata: i due motivi

Così come tanti altri programmi Rai, anche Belve si prepara a tornare. Si sa, la trasmissione di interviste di Francesca Fagnani, con il passaggio in prima serata, ha riscosso grande successo. Proprio per questo i fan della giornalista romana si chiedono sempre quali saranno le prossime “vittime” delle sue domande ruggenti e, lei, dà qualche indizio.

Stavolta lo ha fatto tramite un’intervista, rilasciata a Chi. La Fagnani è stata raggiunta dal settimanale per parlare del suo ultimo libro “Mala” e del conseguente tour promozionale. Ampio spazio però, inevitabilmente, è stato dedicato anche a conoscere i segreti del successo di Belve.

Il programma della compagna di Mentana rappresenta infatti un unicum nel panorama televisivo italiano, che anche con (apparente) semplicità riesce a tenere incollati allo schermo i telespettatori.

Oltre a parlare delle interviste più iconiche e di qualche incomprensione avuta con gli ospiti, Francesca Fagnani ha anche anticipato un dettaglio sulla prossima stagione della trasmissione, che si prospetta essere ancora più interessante.

L’invito ad Alfonso Signorini

Il programma infatti, dato il successo, per la nuova edizione si allungherà, arrivando a 8 puntate, in partenza il prossimo 26 novembre. Ciò che ha svelato la Fagnani però, è che in una delle serate potrebbe esserci come protagonista proprio il direttore del settimanale da cui è stata intervistata.

Stiamo ovviamente parlando di Alfonso Signorini, che, a quanto pare, è considerato un ospite molto ambito dalla giornalista romana:

‘Chi vorrebbe come ospite a Belve nella prossima stagione?’ Alfonso Signorini. Anzi, ne approfitto per fare un appello a Mediaset: “E su, che vi costa liberarlo per una sera”?

Queste le parole dichiarate dalla presentatrice di Belve nel corso dell’intervista. La Fagnani ha quindi recapitato a Signorini un vero e proprio invito, anche se la proposta appare inaspettata. Perché? I motivi sono principalmente due.

Ecco perché l’invito è inaspettato

Il primo riguarda lo stesso Alfonso Signorini. Il conduttore del GF è infatti già stato ospite nel programma di Francesca Fagnani. Dunque, se dovesse tornare, l’intervista non sarebbe di certo del tutto inedita. C’è però da dire che non è la prima volta che la giornalista invita nuovamente alcuni volti dello spettacolo, soprattutto se l’ospitata risale a quando il programma andava in onda su Nove.

Il secondo invece, concerne il rapporto non idilliaco che lega Francesca Fagnani a Mediaset. Come ricorderete, fino a fine stagione Striscia La Notizia ha svolto una vera e propria crociata contro la compagna di Mentana, accusata di violare i principi etici del giornalista. La diatriba in atto però, non ha fermato la presentatrice di Belve dal rivolgersi direttamente a Mediaset. In questo modo ha dimostrato, ancora una volta, la sua determinatezza nell’ottenere ciò che vuole.