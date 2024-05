Fagnani: “Ospiti Belve, 2 m’hanno dato la morte: chiamata 54 volte”

Francesca Fagnani e gli ospiti ostici in cui si è imbattuta a Belve (Rai Due). La giornalista ne ha parlato al Festival della Tv di Dogliani, in cui ha rivelato che una persona è arrivata addirittura a chiamarla 54 volte in un giorno per provare a ‘sistemare’ l’intervista. Un’altra le ha persino rivolto una sorta di minaccia, arrivando a dirle di essere “molto potente”. La ‘belva’ ha sottolineato che tale modus operandi si verifica spesso con i politici che per una prassi malsana italiana sono abituati ad ‘aggiustare’ le interviste con l’intervistatore. Nonostante le pressioni subite, la compagna di Enrico Mentana ha rimarcato che alla fine ha deciso di mandare in onda le chiacchierate in questione senza alcun taglio e senza alcuna modifica.

Francesca Fagnani e i retroscena sulle ospitate ostiche a Belve

“Devo dire che quelli che fanno più richieste perché sono abituati peggio sono i politici – ha spiegato la conduttrice in forza alla Rai -. Un paio mi hanno dato la morte. Uno in particolare mi ha contattato, tra messaggi e telefonate – le ho contate, – 54 volte. Dal pomeriggio da quando questa persona è uscita fino alla messa in onda. Che cosa voleva? Ha fatto delle richieste, mi diceva ‘allora tagli questo e metti quest’altro’. Ovviamente io non ho censurato o tagliato nulla. Quindi con me è stato proprio fiato sprecato. Però uno che ti dice questo significa che è una prassi”.

Quindi l’aneddoto ‘minaccioso: “Un altro ancora mi scriveva ‘ti prego taglia questa cosa’. E ha anche aggiunto ‘ricordati che io sono ancora potente’. Sì, proprio questo mi è stato detto. Tutto questo ti dice di una prassi e lo ripeto. Poi Ferrero se n’è andato e si è nascosta la liberatoria nella camicia. Se n’è andato via. A lui non era piaciuta l’intervista che gli avevo fatto Parlo di Massimo Ferrero e lo conosciamo tutti, l’ex presidente della Sampdoria. Non gli era piaciuta l’intervista. Non mi ha firmato la liberatoria, si è nascosto il foglio nella camicia tutta abbottonata e se n’è andato subito via”.

Belve e Francesca Fagnani confermati su Rai Due nella prossima stagione tv

Di recente, anche per il modo in cui Francesca Fagnani ha salutato il suo pubblico durante l’ultima puntata di Belve in onda lo scorso aprile, si è mormorato di un passaggio della trasmissione dalla Rai al Nove. In realtà il programma, anche nel 2024/2025, andrà in onda sul secondo canale della tv pubblica. La giornalista romana ha trovato un accordo con i vertici di Viale Mazzini. Le nuove puntate dovrebbero essere trasmesse a partire dal prossimo autunno. Dunque nessun nuovo trasloco e nessun passaggio a Discovery.

Un sospiro di sollievo per la dirigenza della tv di Stato, alle prese con diversi addii eccellenti. Perdere Belve, dopo la fuoriuscita di Amadeus, sarebbe stato un durissimo colpo da incassare, in quanto si tratta di uno degli show simbolo di Rai Due. Anche quest’anno ha ottenuto ottimi risultati in termini di share. Inoltre Belve è uno dei programmi Rai che genera parecchio ‘indotto’ sui social. Le clip dei faccia a faccia sono infatti tra i contenuti maggiormente condivisi e chiacchierati in rete per quel che riguarda il mondo del piccolo schermo generalista.