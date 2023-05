Siffredi: “Fedez si fa pagare tutto, la volta in casa del mio amico…”

Dopo le parole di Fedez, arriva la replica piccata di Rocco Siffredi. Sembra che la possibile partecipazione del porno attore al podcast Muschio Selvaggio sia saltata perché quest’ultimo avrebbe chiesto di essere pagato. Siffredi ha chiarito la questione, esponendo la sua versione mediante un’intervista a MowMag.

La risposta piccata di Rocco Siffredi

Rocco Siffredi ha confermato la versione di Fedez, rispondendo, tuttavia, di non aver fatto nulla di diverso da quanto avrebbe fatto il rapper milanese. “Lui si fa ospitare dappertutto gratis ma a me chiedeva mi pagassi pure l’aereo” spiega l’attore, ribadendo come lo stesso Fedez pretenda ospitalità e ville da 100 mila euro al mese gratis: “Lo so perché una era di un mio amico” ha continuato.

Siffredi non si è certo fermato alla questione Muschio Selvaggio, proseguendo a parlare del rapper con fare infastidito: “Non era lui che qualche anno fa prendeva in giro i comunisti coi rolex? Adesso è lui che fa la figura del sinistroide arricchito“. Sembra che Siffredi non abbia per nulla apprezzato le parole di Fedez, quando questo si è trovato a motivare perché il porno attore non avesse accettato il suo invito.

Le parole di Fedez sulla mancata partecipazione di Siffredi

Fedez, infatti, quando aveva parlato della vicenda, si era espresso così in merito: “Voleva gli sghei e a Muschio di sghei non ne diamo” riferendosi alla questione del pagamento. Il rapper aveva approfondito anche la tematica inviti, facendo sapere di aver provato a coinvolgere volti noti nel mondo dello spettacolo, della musica e dello sport. Sembra che a rifiutare l’invito a Muschio Selvaggio siano stati Maria De Filippi, Valentino Rossi, Vasco Rossi e Zlatan Ibrahimovic. Fedez aveva rivelato anche altri nomi di chi gli piacerebbe intervistare, tra questi i Blink – 182, Mia Khalifa e Travis Scott.

Le sorprese, però, non sembrano finite qui. Fedez ha dichiarato di star provando a coinvolgere anche nomi del calibro di Harry Styles e, probabilmente scherzando, Elon Musk. Il rapper, tuttavia, ha confessato che invitare personalità di spicco del panorama americano risulta spesso molto difficile.

Molto probabilmente, però, Fedez non riuscirà ad intervistare Rocco Siffredi, specialmente dopo questo botta e risposta a distanza. Le parole del rapper hanno, tra l’altro, suscitato un certo fastidio, o almeno così sembra, nel porno attore, che non ha mancato occasione di rispondere in modo piccato. La vicenda sulla mancata partecipazione di Rocco Siffredi a Muschio Selvaggio è ora decisamente più chiara, anche se con qualche polemica.