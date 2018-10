Sharon Stone e il fidanzato italiano Angelo Boffa sono tornati insieme

By

È di nuovo amore tra Sharon Stone e l’imprenditore italiano Angelo Boffa

Ritorno di fiamma tra Sharon Stone e Angelo Boffa. Dopo una pausa di circa due mesi la diva di Hollywood e l’imprenditore italo-svizzero hanno deciso di riprovarci. A confermarlo Barbara d’Urso a Pomeriggio 5, che ha di recente intervistato l’uomo a Domenica Live. Non solo: dopo l’intervista Barbarella e Angelo si sono concessi una serata milanese insieme. Sorridenti e complici, i due sono stati beccati dai paparazzi di Diva e Donna. Quelle foto hanno fatto scattare qualcosa in Sharon? Fatto sta che da qualche settimana l’attrice ha ripreso a frequentare Boffa. Per la gioia di Barbara, che nel suo salotto ha esclamato: “Non trovo un fidanzato io, ma faccio riavvicinare gli altri!”.

Angelo Boffa e Sharon Stone beccati insieme alle Baleari

In questi giorni Angelo Boffa e Sharon Stone sono stati pizzicati alle Baleari, dove lui possiede da tempo una casa. Liberi dai rispettivi impegni, i due hanno deciso di trascorrere qualche giorno di relax insieme. Che non hanno nascosto ai fan, tanto che Sharon ha condiviso pure uno scatto su Instagram, dove è seguita da un milione di follower. La stessa immagine è apparsa sul profilo social di Angelo, che ha voluto ufficializzare il riavvicinamento alla protagonista di Basic Instict.

Sharon Stone: chi è il fidanzato italiano Angelo Boffa

Angelo Boffa è un immobiliarista italiano cresciuto in Svizzera, dove vive ancora anche se passa gran parte dell’anno a Ibiza. Ha conosciuto Sharon Stone a dicembre 2017 a St.Moritz, grazie ad amici in comune. La storia tra i due ha fatto scalpore per la differenza d’età: lei ha 60 anni, mentre lui 41.