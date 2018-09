Angelo Boffa a Domenica Live: “La storia con Sharon Stone è finita”

Domenica Live intervista al fidanzato italiano di Sharon Stone: ma Angelo Boffa annuncia la rottura

È già finita la storia d’amore tra Sharon Stone e il fidanzato italiano Angelo Boffa. A rivelarlo il diretto interessato, ospite per la prima volta in tv. A Domenica Live l’immobiliarista cresciuto in Svizzera ha raccontato alcuni dettagli della sua love story con l’attrice americana. Ma ha specificato che da circa due mesi le loro strade si sono divise: lui è impegnato con le sue attività mentre lei con i nuovi progetti cinematografici. Restano però stima e affetto, come si evince dalle parole di Boffa, che ha scelto Barbara d’Urso per parlare di questa love story che ha fatto il giro del mondo.

Le parole di Angelo Boffa su Sharon Stone a Domenica Live

“Sharon Stone? Quello che mi sento di dire è che è una persona bellissima fuori e dentro. È una donna di classe, ha molto stile”, ha dichiarato Angelo Boffa a Domenica Live. L’uomo non ha voluto rivelare i dettagli del primo bacio scambiato con la diva di Hollywood ma si è definito a limitarlo un momento molto piacevole. “Da circa due mesi la nostra storia è finita, abbiamo deciso di prendere strade diverse”, ha confidato l’uomo.

Angelo Boffa: chi è l’ex fidanzato di Sharon Stone

Angelo Boffa è un immobiliarista italiano cresciuto in Svizzera, dove vive ancora anche se passa gran parte dell’anno a Ibiza. Ha conosciuto Sharon Stone a dicembre 2017 a St.Moritz, grazie ad amici in comune.