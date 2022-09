Shakira vuole denunciare Piqué: “Ha messo in pericolo il figlio”

Cresce la tensione tra Shakira e Piqué. Dopo dodici anni e due figli insieme non si sono lasciati nel migliore dei modi. La nuova relazione del calciatore con Clara Chia Marti, la 23enne con la quale ha tradito la popstar, ha inevitabilmente peggiorato la situazione. Ora pare che la cantante sia così arrabbiata da valutare una denuncia nei confronti del difensore del Barcellona.

Stando a quanto riportato dal paparazzo spagnolo Jordi Martin – che da tempo segue le vicende di Piqué e Shakira ed è molto vicino all’ambiente dell’artista – la colombiana sarebbe furiosa perché Gerard avrebbe messo in pericolo la vita del loro figlio più grande, Milan, che ha solo nove anni. In rete è finito un video dei paparazzi che riprendono lo sportivo alla guida, con il bambino sul sedile anteriore anziché posteriore come da regola.

Inoltre Piqué è passato più volte col semaforo rosso per evitare il flash dei fotografi. Il filmato non è piaciuto a Shakira, che è andata su tutte le furie in quanto Gerard ha messo in questo modo a repentaglio la sicurezza del loro bambino. La sud americana starebbe quindi valutando un’azione legale nei confronti del giocatore spagnolo, che non ha mai sposato nonostante la lunga relazione.

Di recente Shakira non avrebbe apprezzato neppure la scelta dell’ex compagno di presentare la nuova fidanzata Clara ai suoi eredi. Milan e Sasha hanno conosciuto la 23enne come amica e collaboratrice del loro papà ma la faccenda non è andata giù alla loro mamma, che avrebbe chiesto a Piqué di attendere almeno un anno dall’annuncio della separazione prima di uscire allo scoperto con nuovi partner.

Chi è la nuova fidanzata di Piqué

In occasione di un matrimonio di alcuni amici Gerard Piqué è uscito allo scoperto con la nuova fidanzata. Lei si chiama Clara Chia Marti, ha 23 anni ed è un’ex cameriera. I due si sarebbero conosciuti lo scorso inverno in un locale di Barcellona e avrebbero avuto un colpo di fulmine. Una svolta per il calciatore spagnolo, che avrebbe deciso di chiudere la relazione con Shakira dopo dodici anni.

Oggi Clara lavora nella società di investimenti del difensore in qualità di organizzatrice di eventi e avrebbe conosciuto sia gli eredi sia i genitori di Piqué. Il giocatore avrebbe completamente perso la testa per Clara che, a differenza di Shakira, non avrebbe avuto troppa difficoltà ad integrarsi nel suo clan.

Stando a diverse fonti, infatti, Shakira si sarebbe sempre tenuta alla larga dagli amici e compagni di squadra di Gerard e in un decennio a Barcellona, dove si è trasferita per amore, avrebbe stretto un legame molto forte solo con l’ormai ex suocera.