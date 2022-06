Shaila e Mikaela tornano in tv ma vivono momenti duri nella vita privata

Dopo aver sostituito Giulia e Talisa a Striscia la notizia per qualche puntata Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva tornano in tv. Le Veline dei record – quelle con più presenze nel tg satirico di Canale 5 – sono state scelte di nuovo da Antonio Ricci per Paperissima Sprint. Condurranno il programmo estivo per la quarta volta consecutiva insieme a Vittorio Brumotti e al Gabibbo.

Una grande soddisfazione per Shaila e Mikaela, che dopo l’impegno quotidiano a Striscia la notizia si sono date da fare con pubblicità, ospitate televisive e social network. Ma sia la Gatta sia la Neaze Silva hanno studiato pure tanto nell’ultimo anno: entrambe sognano di affermarsi nel mondo dello spettacolo come attrici e conduttrici.

Paperissima Sprint 2022 sarà l’occasione giusta per Mikaela e Shaila di mostrare ai telespettatori i loro progressi e le loro competenze. Se sul lavoro tutto procede a meraviglia lo stesso non si può dire per la sfera privata. Le due ballerine stanno vivendo infatti un momento particolarmente duro…

L’addio di Shaila Gatta

Shaila Gatta – che in passato è stata allieva ad Amici di Maria De Filippi – ha da poco chiuso la sua relazione con l’ex calciatore Leonardo Blanchard. Insieme dal 2019 i due avevano stretto di più il legame durante il lockdown ma poi tutto è andato a rotoli negli ultimi mesi. Hanno così interrotto la loro storia, a quanto pare per obiettivi di vita diversi. Al settimanale Di PIù Tv la ballerina napoletana ha spiegato: “Ora voglio pensare soprattutto a me stessa”.

La crisi di MIkaela Neaze Silva

Continua invece la crisi tra Mikaela Neaze Silva e il fidanzato. Da circa un anno i due non riescono a vedersi come dovrebbero a causa del Covid-19 e questo ha influito negativamente sul loro rapporto. La giovane ha ammesso:

“Bashir lavora in Cina perciò da quando è scoppiata la pandemia per noi vederci è diventato molto complicato. Vivere una storia a distanza è dura, però io tengo moltissimo a lui, lo sento vicino anche se siamo lontani”

Nonostante le evidenti difficoltà l’intenzione di Mikaela sembra quella di non voler archiviare questo legame così importante. Bashir è metà marocchino e metà francese, e fa il deejay ma studia Economia a Pechino. Il primo incontro è avvenuto proprio in Cina, quando la collega e amica di Shaila Gatta lavorava in Oriente con una compagnia di ballo prima di trovare il successo in Italia con la tv.