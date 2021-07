Mikaela Neaze Silva: la situazione col fidanzato è peggiorata

Continuano i problemi di cuore di Mikaela Neaze Silva. Dopo aver annunciato la crisi con il fidanzato la Velina bionda di Striscia la notizia ha svelato un’importante novità: la sua relazione d’amore con Bashir è ufficialmente in pausa. La distanza – lei in Italia, lui in Cina – ha pesantemente influito sul rapporto, che andava ormai avanti da ben quattro anni.

Al settimanale Nuovo la conduttrice di Paperissima Sprint ha rivelato:

“Ci siamo presi una pausa di riflessione. Il nostro amore è in una fase di stallo. Vivo un momento particolare della mia vita, si è concluso un capitolo e spero che se ne apra presto un altro. Vediamo come evolveranno le cose”

Mikaela Neaze Silva ha inoltre aggiunto che in questo momento gli uomini non sono la sua priorità. La 27enne ha imparato ad amarsi e a prendersi cura di se stessa. Inoltre è più che mai concentrata sul suo lavoro, pronta a spiccare il volo dopo l’addio a Striscia la notizia.

Il fidanzato (o forse sarebbe più giusto chiamarlo ex) di Mikaela si chiama Bashir, è metà marocchino e metà francese, e fa il deejay ma studia Economia a Pechino. Il primo incontro è avvenuto proprio in Cina, quando la collega e amica di Shaila Gatta lavorava in Oriente con una compagnia di ballo prima di trovare il successo in Italia con la tv.

Prima dell’emergenza Coronavirus la ballerina non aveva nascosto progetti importanti con il suo Bashir. Mikaela sogna di diventare mamma di sei bambini, tre biologici e tre adottivi. Inoltre la Silva non intende lasciare il mondo del lavoro: oltre ad affermarsi sempre più nel mondo dello spettacolo, magari come attrice, spera di creare presto una linea di prodotti naturali per capelli afro.

Nel suo cassetto dei sogni anche la conduzione: alla Velina bionda piacerebbe molto condurre un programma comico come Colorado. Allo stesso tempo Mikaela sogna di tornare a Tiki Taka, visto che è una grande appassionata di calcio. In passato è già stata ospite con Shaila Gatta del salotto di Piero Chiambretti.

La vita priva della Velina mora Shaila Gatta

Al contrario di Mikaela Neaze Silva procede a gonfie vele la storia d’amore di Shaila Gatta. La Velina mora di Striscia la notizia è felicemente fidanzata con l’ex calciatore del Frosinone Leonardo Blanchard. Una relazione serena ma a distanza. Shaila vive a Milano mentre lo sportivo a Grosseto, dove gestisce i negozi di abbigliamento della famiglia. I due fanno coppia fissa da circa tre anni: a fare il primo passo è stato lo sportivo.

Per ora niente convivenza: Shaila Gatta ha spiegato che sia lei sia Blanchard vogliono concentrarsi sulle rispettive carriere. L’ex concorrente di Amici ha però assicurato che il loro è un amore vero e non c’è dunque fretta di portare a termine progetti importanti.