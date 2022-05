Shaila Gatta e Leonardo si sono lasciati: l’ex Velina annuncia la rottura

Shaila Gatta e Leonardo Blanchard si sono lasciati. La rottura è ufficiale, non si tratta di gossip provenienti da terze persone. Ad annunciare la fine della loro relazione è stata la stessa Shaila, ex Velina di Striscia la Notizia. Leonardo è comparso nella vita della ballerina a fine 2019, è un ex calciatore che ha giocato anche nel Frosinone. Con lui Shaila aveva ritrovato l’amore dopo la fine della relazione con il collega Jonathan Gerlo, anche lui ex ballerino di Amici di Maria De Filippi. E quando era un’allieva della scuola di Canale 5 era fidanzata con Alessandro.

Poi nella sua vita è arrivato Leonardo e sembrava amore vero, sebbene non mancassero i problemi. D’un tratto hanno smesso di mostrarsi insieme sui social e questo ha insospettito i fan. Quindi Shaila ha risposto alla domanda di un fan e ha annunciato la rottura con Leonardo. Come riportato da Isa e Chia, l’ex Velina ha registrato una serie di video pubblicati tra le stories di Instagram e ha parlato della fine della relazione. Ha deciso di non tenerlo nascosto perché in tanti si sono sempre mostrati interessati e affezionati a questa storia d’amore. Insomma, ha ritenuto giusto informare i fan della fine della sua storia.

Shaila e Leonardo non stanno più insieme, lei ha parlato di anni bellissimi trascorsi insieme e ha ammesso di avere solo dei bei ricordi con lui. “Nessun rancore”, ha chiarito. Perché si sono lasciati allora? Pare non ci sia un motivo ben preciso, Shaila ha parlato di percorsi che possono avere un inizio e una fine. Poi però ha aggiunto: “Le cose possono cambiare e possono cambiare anche le nostre esigenze”.

Dietro la rottura tra Shaila Gatta e Leonardo Blanchard ci sono progetti di vita diversi? Oppure sono emersi degli aspetti dei loro caratteri che non combaciano più. Solo ipotesi al momento, solo i diretti interessati possono conoscere la verità. Per lei è importante che sia finita bene, senza guerre e senza battaglie. Ha detto infatti che l’importante è che ci sia affetto e stima reciproca, e soprattutto bei ricordi e nessun rancore tra due persone che si sono amate. “Poi si va avanti”, ha chiosato.