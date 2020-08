Continua a gonfie vele la storia d’amore tra Shaila Gatta e Leonardo Blanchard. Insieme da circa un anno la Velina di Striscia la notizia e l’ex calciatore toscano sono più che mai uniti e complici. Anche se la distanza e il Coronavirus hanno messo a dura prova questo sentimento così autentico. Fin dagli inizi della loro storia la ballerina e lo sportivo hanno condotto una relazione a distanza: lei a Milano, lui a Grosseto. Il lockdown ha poi creato ulteriori difficoltà: la coppia è stata divisa per oltre due mesi. Nonostante tutto questo periodo difficile ha rafforzato ancora di più il legame tra la Gatta e Blanchard. Tanto che la conduttrice di Paperissima Sprint vede nel suo futuro proprio Leonardo e lo considera l’uomo giusto con il quale mettere su famiglia. Tra qualche anno però perché per il momento l’ex allieva di Amici vuole concentrarsi sulla sua carriera, che procede a meraviglia.

Shaila Gatta e Leonardo Blanchard stanno insieme da circa un anno

“Ci siamo incontrati per la prima volta a settembre, grazie ad amici in comune, anche se lui aveva già iniziato a farmi la corte da un mesetto tramite Instagram. E non ci siamo più lasciati”, ha confidato Shaila Gatta al settimanale Di Più. La 24enne è rimasta colpita dalla bellezza e dal carattere di Leonardo Blanchard. “È una persona umile, dai grandi valori, molto maturo, che mi appoggia e mi sostiene in tutto, lavoro compreso, senza mai essere geloso. L’unico problema tra noi è la distanza”, ha ammesso la verace napoletana. “La quarantena imposta dal Coronavirus ci ha unito ancora di più. Anche se siamo ancora giovani, se penso al mio futuro, lo vedo con lui, sogno di costruire uan famiglia. Non subito però. Prima voglio pensare alla mia carriera”, ha aggiunto. La Gatta vuole diventare una soubrette completa e per questo da qualche anno prende pure lezioni di recitazione, canto e dizione.

Shaila Gatta: chi è il fidanzato Leonardo Blanchard

Leonardo Blanchard è un ex calciatore 32enne. È diventato noto per aver segnato, durante la stagione 2015/2016 e con la maglia del Frosinone, un clamoroso gol in casa della Juventus che ha portato la sua squadra a pareggiare al 92esimo. Nel 2018, dopo la cessione al Carpi, il giovane ha detto addio al mondo del pallone e si è dedicato alla passione per il fitness e alla gestione del negozio di abbigliamento di famiglia a Grossetto. Ora, però, vorrebbe tornare a lavorare come calciatore.

Shaila Gatta tornerà di nuovo a Striscia la notizia

Per il secondo anno consecutivo Shaila Gatta è stata scelta come conduttrice di Paperissima Sprint insieme a Mikaela Neaza Silva. Una grossa opportunità, che le sta permettendo di crescere come conduttrice. A settembre le Veline Shaila e Mikaela torneranno a Striscia la notizia per il quarto anno consecutivo.