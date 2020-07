Continua la relazione tra Shaila Gatta, Velina mora di Striscia la notizia, e Leonardo Blanchard, ex calciatore. Dopo mesi di lontananza dovuti al lockdown, i due si sono ritrovati e hanno trascorso qualche ora di passione e relax al mare, più precisamente a Capalbio. La coppia è stata poi beccata dai paparazzi del settimanale Gente. La distanza non ha allontanato ma ha avvicinato ancora di più la ballerina e lo sportivo, che sono stati fotografati tra sorrisi, baci appassionati e giochi d’acqua. Shaila ha trascorso qualche giorno di riposo con la sua dolce metà prima di rientrare al lavoro: anche quest’anno è al timone di Paperissima insieme alla Velina bionda Mikaela e al biker Vittorio Brumotti. L’ex allieva di Amici è stata inoltre già riconfermata a Striscia per la prossima stagione televisiva. Durante l’emergenza Coronavirus la Gatta e Blanchard si sono dovuti accontentare della tecnologia per mantenere viva la loro liaison. Lei è rimasta bloccata a Milano, dove ha continuato a lavorare, mentre lui si trovava nella città natale Grosseto.

Shaila Gatta e Leonardo Blanchard stanno ancora insieme

Nonostante la pandemia Shaila Gatta e Leonardo Blanchard sono stati abili a mantenere viva la relazione e addirittura a renderla più solida. Negli scorsi mesi hanno pure divertito i follower con video comici nei quali si fingevano super gelosi l’uno dell’altra. Al di là di questo, però, Shaila e Leonardo cercano di mantenere la loro liaison più riservata possibile tanto che le dichiarazioni ufficiali d’amore scarseggiano. La storia, tra l’altro, è venuta a galla solo lo scorso novembre, quando Leonardo ha partecipato a una puntata di Tali e Quali Show imitando, con scarso successo, Giuliano Sangiorgi dei Negramaro. È stato Blanchard, in diretta, a confermare il rapporto con la danzatrice napoletana.

Shaila Gatta: chi è il fidanzato Leonardo Blanchard

Leonardo Blanchard è un ex calciatore 32enne. È diventato noto per aver segnato, durante la stagione 2015/2016 e con la maglia del Frosinone, un clamoroso gol in casa della Juventus che ha portato la sua squadra a pareggiare al 92esimo. Nel 2018, dopo la cessione al Carpi, il giovane ha detto addio al mondo del pallone e si è dedicato alla passione per il fitness e alla gestione del negozio di abbigliamento di famiglia a Grossetto. Ora, però, vorrebbe tornare a lavorare come calciatore. “Parlando con un amico ho capito che ancora il sacro fuoco del calcio e che desidero tornare a giocare”, ha confidato a Gente.