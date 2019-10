Sfera Ebbasta a X Factor 2019: “Pregiudizi? La gente si è ricreduta”

X Factor 2019, Sfera Ebbasta giudice: il rapper rivela come è riuscito ad abbattere i pregiudizi

Sfera Ebbasta a X Factor 2019 sta conquistando piano piano il pubblico. Durante le prime puntate, quelle delle Audizioni, era forse il giudice su cui erano puntati gli occhi di tutti. Molti infatti non erano d’accordo con il suo arrivo nel talent show nelle vesti di giudice, ma lui è riuscito a far cambiare idea a tutti. Non solo Sfera Ebbasta giudice è convincente e ha anche convinto il pubblico con le sue scelte per i Live, ma ha intenzione di dare filo da torcere ai suoi colleghi durante la gara. Per il momento è contento di essere riuscito ad abbattere i pregiudizi e lo ha raccontato a un passo dal debutto in diretta a X Factor 2019. Sfera Ebbasta è stato intervistato da Blogo e ovviamente non potevano mancare domande su come e se sono cambiate le cose con il pubblico.

Sfera Ebbasta a X Factor 2019, gli haters hanno cambiato idea

Insomma, riceverà ancora molte critiche dopo averlo seguito a X Factor? A quanto pare è cambiato tutto: “Mi immaginavo che le opinioni sarebbero cambiate. Viviamo in un Paese dove la gente parla prima di sapere. Fortunatamente quelli che pensavano male hanno avuto modo di ricredersi”. Lo abbiamo visto anche commuoversi per suo padre e ha mostrato un lato sensibile che forse in pochi si aspettavano. Ha anche dato bei consigli agli aspiranti concorrenti, spingendoli a non mollare anche davanti ai loro “no”. Il rapper ha poi spiegato meglio: “È cambiato l’approccio degli altri verso di me, non sono cambiato io. Il riscontro è positivo Mi dicono: ‘Ma che bel sorriso’, ‘Che pelle fantastica’. ‘Sei simpaticissimo’, ‘Sei bellissimo, ti amo’. Il solito. Adesso anche le signore Over 40 mi mandano questi messaggi. I pregiudizi li ho affrontati con freschezza”.

Sfera Ebbasta pronto per i Live a X Factor: “Mi sto trovando bene in televisione”

Adesso è pronto a dedicarsi alle tre ragazze della sua squadra, ma non mancherà ironia e divertimento nel suo cammino. Per il momento è soddisfatto, poi chissà: “Come debutto direi che è andato alla grande, anche se mancano ancora tutti i Live. Magari giovedì, alla prima puntata, cado e faccio la figura di me..a più grossa della mia vita. Mi sto trovando bene in televisione. Non avevo idea di come funzionassero certi meccanismi, però mi sono abituato subito”.