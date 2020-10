Sergio Muniz e Pago a Tale e Quale: pubblico furioso per i voti troppo bassi

È finita tra le polemiche la quinta puntata di Tale e Quale Show 2020. Il pubblico non ha gradito il trattamento riservato a Sergio Muniz e Pago. Il primo ha imitato Cat Stevens mentre il secondo Rino Gaetano. I telespettatori non hanno apprezzato i voti troppo bassi che la giuria ha riservato all’artista spagnolo. Nessuno tra i quattro giurati del varietà – Loretta Goggi, Nino Frassica, Vincenzo Salemme, Giorgio Panariello – ha inserito Muniz sul podio. Un grave errore, a detta degli spettatori, vista l’imitazione pressoché perfetta di Sergio nei panni di Cat Stevens (video in basso). Secondo qualcuno Muniz non è valorizzato abbastanza nel programma. Non si può dire lo stesso per Pago, che ha già vinto due puntate. Ma l’ex fidanzato di Serena Enardu è stato penalizzato dagli altri concorrenti e dai loro cinque punti. Nessuno ha votato Pacifico Settembre e così l’interprete sardo è scivolato dal secondo posto raggiunto grazie ai voti della giuria al quarto.

Video Sergio Muniz imitazione Cat Stevens

#taleequaleshow ???? Sergio Muniz ↔ Yusuf / Cat Stevens#taleequaleshow Gepostet von Tale e Quale Show am Freitag, 16. Oktober 2020

Video Pago imitazione Rino Gaetano

Tale e Quale Show 2020 quinta puntata: Sergio Muniz e Pago convincono il pubblico

“Ma Sergio Muniz è stato veramente uguale, identico, tale e quale a Cat Stevens o lo penso solo io? Non ho parole…meritava il primo posto”, ha scritto qualcuno su Twitter. “Muniz meritava molto di più, altro che quinto posto”, ha aggiunto qualcun altro. Secondo molti l’ex vincitore dell’Isola dei Famosi è sottovalutato dalla giuria di Tale e Quale Show. “Rino gaetano era uguale, Pago è stato bravissimo e gli stanno dando punti troppo bassi. Stesso discorso per Sergio Muniz”, ha ribadito una telespettatrice. “Mi dispiace ma per me la giuria ha toppato… Sergio Muniz meritava di vincere la puntata stasera”, ha osservato un’altra.

Pago verso il Super Torneo di Tale e Quale Show 2020: in bilico Sergio Muniz

Nonostante il quarto posto della quinta puntata appare scontata la promozione di Pago al Super Torneo di Tale e Quale Show 2020. Venerdì 30 ottobre partirà la sfida tra i campioni di quest’anno e quelli dello scorso anno. Dopo due vittorie consecutive sembra certa la presenza di Pacifico Settembre mentre è ancora in bilico quella di Sergio Muniz.