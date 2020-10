Prima vittoria a Tale e Quale Show 2020 per Carolina Rey. L’ex conduttrice di Rai Gulp e inviata de La vita in diretta ha trionfato nella penultima puntata della decima edizione del programma indossando i panni di Gaia, la cantautrice lanciata da Amici di Maria De Filippi. Sulle note di Chega – brano portoghese tra i più ascoltati del 2020 – Carolina ha lasciato il segno nello studio di Rai Uno. La Rey si è aggiudicata la vittoria della serata grazie soprattutto ai punti degli altri concorrenti: è stata infatti tra le più votate dai suoi compagni. Tanti voti pure da parte dei giurati – Loretta Goggi, Vincenzo Salemme, Giorgio Panariello e il giudice speciale Nino Frassica – che hanno apprezzato l’impegno e il talento della giovane presentatrice e attrice.

Video Carolina Rey imitazione Gaia

#taleequaleshow ???? Carolina Rey ↔ Gaia Gozzi#taleequaleshow Gepostet von Tale e Quale Show am Freitag, 16. Oktober 2020

Quinta puntata Tale e Quale Show 2020: chi ha vinto, la classifica completa

Quarto giurato della quinta puntata di Tale e Quale Show 2020 Nino Frassica, che ha fatto divertire tutti con le sue gag.

Di seguito la classifica completa della quinta puntata di Tale e Quale Show 2020:

1. Carolina Rey – Gaia

2. Virginio – Mango

3. Barbara Cola – Albano

4. Pago – Rino Gaetano

5. Sergio Muniz – Cat Stevens

6. Francesco Paolantoni – Tony Dallara

7. Giulia Sol – Alessandra Amoroso

8. Luca Ward – Amanda Lear

9. Francesca Manzini – Jennifer Lopez

10. Carmen Russo – Sofia Loren

Le esibizioni della sesta puntata di Tale e Quale Show 2020

Ecco chi dovranno imitare i 10 cantanti in gara nella sesta puntata in onda su Rai Uno il prossimo venerdì 23 ottobre:

Carmen Russo – Madonna

Virginio – Bruno Mars

Francesca Manzini – Patty Pravo

Barbara Cola – Fiorella Mannoia

Francesco Paolantoni – Frank Sinatra

Carolina Rey – Elisa

Luca Ward – Domenico Modugno

Pago – Bruce Springsteen

Giulia Sol – Irene Cara

Sergio Muniz – Mal

La sesta sarà l’ultima puntata della decima edizione di Tale e Quale Show. Successivamente – per tre puntate – andrà in onda il Super Torneo. A sfidarsi i campioni di quest’anno con quelli del 2019. È prevista poi un’altra puntata di Tali e Quli – con concorrenti non famosi – nel sabato sera di Rai Uno: al momento una data non è stata ancora stabilita.