Sergio Muniz: nuova casa e nuovo lavoro grazie alla fidanzata Morena

Da qualche tempo è cambiata la vita di Sergio Muniz. Tutto merito dell’incontro con Morena, la fidanzata che ha reso migliore l’esistenza dell’artista spagnolo lanciato dall’Isola dei Famosi nel 2004. I due si sono conosciuti nel 2016 ad un incontro di yoga in Liguria. Per amore di Morena il 44enne ha lasciato Milano e si è trasferito in un piccolo paesino vicino al mare. Più precisamente in una frazione di Bonassola, un paesino di cinquanta abitanti vicino alle Cinque Terre. Sergio non ha mai amato la vita mondana ed è convinto che in un posto piccolo la qualità della vita sia nettamente migliore. La coppia vive in un grande villa in compagnia di alcuni animali: galline, tre gatti e da poco un cane di nome Arcibaldo. Ma non è finita qui perché la Muniz e la fidanzata Morena stanno per diventare pure soci in affari. Come annunciato al settimanale Nuovo, il concorrente di Tale e Quale Show ha deciso di aprire con la compagna un centro per insegnare yoga a Levanto. Lo yoga è fondamentale per la nuova vita di Muniz: grazie a questa disciplina orientale riesce a controllare l’emozione e la timidezza. Sentimenti che affliggono l’ex modello quando deve entrare in scena, che sia a teatro o in televisione.

Sergio Muniz e la fidanzata Morena: vita in campagna per la coppia

Sergio Muniz e la fidanzata Morena si sono conosciuti nel 2016, ad uno yoga day a Framura, vicino a Bonassola. La star spagnola conosceva bene la Liguria anche per via di un’altra grande passione: il surf. Poco dopo è scoccata la scintilla con Morena, insegnante professionista di yoga, e i due non si sono più mollati. La quarantena forzata non ha scalfito il rapporto tra Sergio e Morena. Il lockdown ha cementato ancora di più questa relazione. Al momento la coppia non ha figli. Prima di questo incontro fortuito Muniz è stato sposato con Beatrice Bernardin e ha instaurato un ottimo legame, che dura tuttora, con Georgia, la figlia 12enne della sua ex moglie.

Sergio Muniz considera una figlia Georgia, la bambina dell’ex moglie

“Come mi organizzo per vedere Georgia? Posso contare sulla collaborazione della mia ex moglie, che mi aiuta nella gestione di Georgia quando io sono lontano. Certo, è piuttosto complicato organizzarsi con un’adolescente: sono diventato un autista, sempre pronto ad andare a recuperarla ovunque!”, ha raccontato Sergio Muniz alla rivista edita da Cairo Editore.