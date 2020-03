Sergio Muniz preoccupato per il Coronavirus: genitori in Spagna, compagna bloccata in India

Come tanti italiani, anche Sergio Muniz è preoccupato per l’emergenza sanitaria che ha messo in ginocchio il mondo intero. L’attore è in ansia per i genitori che vivono ancora in Spagna, dove il Covid-19 ha avuto una brutta impennata negli ultimi giorni, ma soprattutto per la compagna che è rimasta bloccata in India. Morena, questo il nome della donna, si è recata in Oriente per via del suo lavoro – è un’insegnante di yoga – e non è più riuscita a rientrare in Italia. Come raccontato da Muniz, subito è stata interpellata la Farnesina, che però non ha fornito gli aiuti necessari. “Sono preoccupato per la mia compagna perché in questo momento è in India e non riesce a tornare, hanno chiuso i voli e la Farnesina non ci può aiutare. Così hanno detto, ho la telefonata registrata”, ha dichiarato il 44enne ad Eleonora Daniele.

La nuova fidanzata di Sergio Muniz è un’insegnante di yoga

“Hanno chiuso tutta l’india e questo mi preoccupa molto visto che significa che la situazione è molto grave anche lì. Io vorrei che tornasse il prima possibile, ma non troviamo il modo. È andata in India prima di questi problemi, è lì da un mese e mezzo, quasi due; è andata per lavoro perché insegna yoga”, ha spiegato Sergio Muniz a Storie Italiane. La famiglia, invece, vive vicino Bilbao, nei Paesi Baschi, uno dei focolai spagnoli del Coronavirus. “I miei famigliari sono chiusi in casa, mio fratello piccolo è sempre in giro perché guida i tir, mentre mio fratello più grande che gestisce l’impresa è a casa”, ha confidato l’ex vincitore dell’Isola dei Famosi.

Sergio Muniz è fidanzato con Morena da qualche anno

La storia tra Sergio Muniz e Morena è venuta a galla solo di recente, durante un’intervista allo spagnolo a Vieni da me di Caterina Balivo. Nel 2017 Muniz ha divorziato dalla moglie Beatrice.