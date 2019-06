Serena Rutelli cambia idea sui fratelli biologici: “Non riesco”

Serena Rutelli dopo il Grande Fratello: news sulla famiglia e i fratelli biologici

A poche settimane dalla fine del Grande Fratello 16 Serena Rutelli ha cambiato idea sulla sua famiglia biologica, che l’ha abbandonata quando era solo una bambina insieme alla sorella minore Monica. Durante il reality show di Barbara d’Urso la figlia di Barbara Palombelli aveva deciso di non incontrare la madre biologica mentre aveva dato una possibilità ai fratelli biologici, nati prima di Serena e dati in adozione subito dopo la nascita. Tra questi Gaetano, il fratello più grande di Serena, che ha partecipato pure a Live-Non è la d’Urso manifestando la sua intenzione di voler frequentare la sorella minore che aveva già provato a contattare, invano, prima della partecipazione alla trasmissione Mediaset. Ebbene, oggi l’ex gieffina ha cambiato idea: ha deciso per il momento di tornare alla sua vita di sempre, quella che è riuscita a costruire grazie all’amore della Palombelli e dell’ex sindaco di Roma Francesco Rutelli.

Le ultime dichiarazioni di Serena Rutelli dopo il Grande Fratello

“Io e mia sorella Monica viviamo e lavoriamo insieme. Gli altri miei fratelli, quelli che si sono fatti vivi tramite il Grande Fratello, non riesco per ora a farli entrare nella mia vita. Ci vorrà molto tempo”, ha spiegato Serena Rutelli in un’intervista concessa al settimanale Gente, nel numero in edicola da venerdì 21 giugno. Ora la giovane vuole pensare ad altro anche se non dimenticherà mai l’esperienza vissuta nella Casa più spiata d’Italia. “Negli ultimi venti anni sono stata seguita da un’analista, sempre la stessa. L’ho salutata prima di entrare nella Casa e da allora non ci sono più tornata. Forse ho imparato a gestire le mie insicurezze, le mie paure”, ha ammesso la Rutelli.

Serena Rutelli e il matrimonio con il fidanzato Alessandro

La partecipazione al Grande Fratello 16 non ha scalfito l’amore tra Serena Rutelli e il fidanzato Alessandro, anche lui adottato quando aveva solo tre mesi. La coppia è unita da tempo e sogna di sposarsi presto. La Rutelli vuole diventare madre e non ha escluso la possibilità di adottare dei bambini in difficoltà.