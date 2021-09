Serena Rossi, il ‘no’ a Canzone Segreta 2: ora si concentra su Sanremo

Non c’è ancora l’ufficialità sull’arrivo della seconda stagione dello show di Rai 1, ma pare che l’attrice non svolgerà il ruolo di conduttrice

Ebbene Serena Rossi non ci sarà nella seconda stagione di Canzone Segreta. L’attrice italiana avrebbe già detto ‘no’ al programma di Rai 1, dopo la prima edizione. Non è ancora stato ufficializzato l’arrivo della nuova stagione, ma sembra ormai certo che alla conduzione non ci sarà lei. Secondo quanto rivela Dagospia, Serena avrebbe “sofferto moltissimo le stroncature della stampa”. Per tale motivo, l’attrice avrebbe ora deciso di intraprendere, mediaticamente, un altro tipo di percorso, “più chic”.

Questa l’indiscrezione di oggi sul programma di Rai 1. Si tratta dello show prodotto in collaborazione con Blu Yazmine. La prima stagione è andata in onda dal 12 marzo 2021 e si è conclusa nella prima serata di martedì 20 aprile. È l’adattamento italiano della trasmissione tv francese La Chanson Secrète trasmesso da TF1. Pare, però, che non sarà più Serena Rossi la conduttrice della versione italiana, trasmessa dallo studio 5 degli Studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma.

Ma non finiscono qui le notizie sulla madrina del Festival di Venezia 2021, perché tra le sue aspirazioni non c’è un altro tipo di Festival oggi, quello di Sanremo! L’attrice ha un sogno nel cassetto, ovvero quello di condurre dal palco dell’Ariston. Sembra che, al momento, si stia concentrando su questo obbiettivo. “Ma la prova deludente alla conduzione potrebbe aver creato più di un problema”, si legge. Lo show non era partito nel migliore dei modi. Infatti, già dalla prima puntata non erano mancate le critiche da parte dei telespettatori.

Quindi pare che non sarà facile per Serena Rossi intraprendere questa esperienza. Intanto, si sa già che per la terza volta consecutiva sarà Amadeus a guidare il Festival di Sanremo 2022. Anche quest’anno, il conduttore Rai ha deciso di rivestire l’importante ruolo di direttore artistico e presentatore. Ancora non è certo se al suo fianco ci sarà oppure no Fiorello. Nel frattempo, stanno girando diversi nomi dei papali volti che potrebbero salire sul palco dell’Ariston al suo fianco.

Ad esempio, di recente non è passato inosservata l’ipotesi sull’arrivo di Michele Morrone, lanciata dal settimanale Vero qualche giorno fa. Serena Rossi ha già avuto l’onore di salire su quel palco, come ospite. Lo scorso anno, reduce dal successo della fiction Mina Settembre, ha fatto commuovere anche Amadeus.