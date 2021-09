Festival di Sanremo 2022: spunta di nuovo il nome di Michele Morrone

Il Festival di Sanremo 2022 sarà guidato per il terzo anno consecutivo da Amadeus. Il conduttore Rai ha deciso di ricoprire per l’ennesima volta il ruolo di direttore artistico e presentatore. In attesa di capire se Ama sarà affiancato dall’amico Fiorello sono iniziati a circolare i nomi dei papabili personaggi che calcheranno il palco dell’Ariston. Tra i tanti è spuntato di nuovo quello di Michele Morrone.

A lanciare l’indiscrezione è il settimanale Vero, che assicura che l’attore lombardo è in trattative per affiancare Amadeus nella nota kermesse musicale. Non è la prima volta che si fa il nome di Michele Morrone per il Festival di Sanremo. Già lo scorso anno si era parlato di un presunto coinvolgimento del 31enne che, oltre a lavorare come attore, è anche un talentuoso cantante.

Pare che Michele Morrone sia in lizza per ricoprire il ruolo di “valletto” di Amadeus in una delle cinque serate del Festival di Sanremo 2022. Un modo pure per attirare il pubblico internazionale visto che Morrone è molto famoso all’estero dopo la partecipazione a 365giorni, il film di Netflix che ha riscosso grande successo sia in Italia sia in altri paesi.

Non resta che attendere se le trattative tra Amadeus e Michele Morrone andranno a buon fine…Intanto, oltre a quello dell’attore, è rispuntato fuori il nome di Chiara Ferragni. La moglie di Fedez potrebbe ricoprire il ruolo di co-conduttrice a Sanremo 2022. Sul palco dell’Ariston potremmo vedere inoltre Marcell Jacobs dopo la vittoria alle Olimpiadi di Tokyo.

Chi è Michele Morrone

Grazie a 365 giorni, Michele Morrone è diventato popolare in Europa, Sud America e Emirati Arabi. Classe 1990, Michele è nato e cresciuto in Lombardia ma la sua famiglia è originaria della Puglia. A 12 anni ha perso il padre per una brutta malattia. La madre, aiuto cuoca in una mensa, ha fatto il possibile per garantire al bambino e alle sue quattro sorelle tutto il necessario per sopravvivere.

Per un lungo periodo Michele ha sofferto di ansia e attacchi di panico. Dopo aver studiato in un’accademia, ha cominciato a lavorare per diverse fiction italiane: da Provaci ancora Prof a Come un delfino, passando per Squadra Antimafia 6 e Che Dio ci aiuti, fino ad arrivare a Sirene e I Medici. Nel 2016 ha ottenuto grande popolarità con la partecipazione a Ballando con le Stelle, dove si è classificato al secondo posto.