Serena Rossi: cancellato il matrimonio con Davide Devenuto

Niente fiori d’arancio per Serena Rossi. L’attrice e cantante ha chiarito che non sposerà – almeno per il momento – lo storico compagno Davide Devenuto. La proposta di matrimonio era arrivata qualche tempo fa in tv, in diretta a Domenica In da zia Mara Venier. A distanza di mesi, però, i preparativi di nozze non sono iniziati.

La confessione di Serena Rossi

Alla rivista Di Più Tv Serena Rossi ha ammesso che per il momento deve accontentarsi dei matrimoni sul set, come quello avvenuto nell’ultima fiction Rai che la vede protagonista, La sposa. L’artista napoletana ha dichiarato al settimanale:

“Per adesso le nozze non sono in programma e ho pure smesso di chiedermi se e quando ci saranno. Ma non mi lamento: Davide e io stiamo bene così, siamo felici e abbiamo un figlio meraviglioso. In fondo avrei poco tempo per organizzare le mie nozze, perché per i prossimi mesi sono già piena di impegni”

In questo periodo, infatti, Serena Rossi sta girando la seconda stagione di Mina Settembre con Giuseppe Zeno. Le riprese andranno avanti fino a primavera. Secondo gli ultimi gossip, però, la Rossi sarà presente anche al Festival di Sanremo 2022: pare sia in lizza per affiancare Amadeus in una delle cinque serate della kermesse musicale.

La storia d’amore tra Serena Rossi e Davide Devenuto

Serena Rossi e Davide Devenuto si sono conosciuti sul set di Un posto al sole, popolare soap opera di Rai Tre che ha lanciato la carriera di entrambi. Per sei anni i due hanno lavorato insieme ma non è successo nulla: all’epoca Serena era fidanzata con un’altra persona e Davide le sembrava troppo grande (l’attore ha tredici anni più della Rossi).

Quando l’attrice ha lasciato Upas nel 2008 qualcosa è cambiato e la storia con Devenuto ha spiccato il volo. In tanti anni di relazione non sono mancate le crisi e gli allontanamenti. L’ultima è stata parecchio lunga: Serena e Davide sono stati lontani per oltre un anno prima di tornare ad essere a tutti gli effetti una coppia.

L’ultima crisi è stata però decisiva per dare una svolta al rapporto: la Rossi e Devenuto hanno capito di non poter fare a meno l’uno dell’altro e hanno così messo su famiglia. Nel 2016 è nato il piccolo Diego e successivamente Serena e Davide hanno acquistato una casa a Roma, città dove vivono per esigenze lavorative.