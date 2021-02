Serena Rossi e Davide Devenuto, perché non sono ancora marito e moglie

Non molto tempo fa c’è stata la proposta in televisione, ma il matrimonio continua a slittare e non solo a causa della pandemia: l’attore spiega i motivi

Serena Rossi e il compagno Davide Devenuto sono una delle coppie più amate dello spettacolo, soprattutto dai fan di Un posto al sole, che li ha uniti. Stanno insieme da tanti anni ma non c’è ancora stato il matrimonio. Non ancora perché ci sarà, e c’è stata anche la proposta, in televisione tra l’altro, ma oggi Davide Devenuto non è ancora il marito di Serena Rossi. Stanno insieme dal 2008, hanno un figlio di quattro anni, Diego, e sono anche colleghi sul set. Attualmente infatti sono entrambi in onda nella fiction di Rai Uno Mina Settembre. Due anni fa circa c’è stata la proposta di matrimonio in televisione, ma poi le nozze sono slittate. E non solo a causa del Covid.

Fanpage ha sentito il futuro marito di Serena Rossi per capire che fine abbia fatto quella proposta e perché non si parli di preparativi in corso. I due continuano a progettare il matrimonio, ma pare non siano molto d’accordo su come celebrare il loro grande giorno. Ed è per questo che Serena Rossi e Devenuto non sono ancora sposati. Lui infatti ha spiegato che oltre alla pandemia lui ha proposto un matrimonio molto particolare. A lui non piacciono le nozze in grande stile, con una grandissima festa e tantissimi invitati. Preferisce le cerimonie intime, insomma:

“Alla mia età (48 anni, ndr), vestito da sposo mi sentirei in imbarazzo. Le ho detto: ‘Andiamo in comune, ci sposiamo in ‘formazione ridotta’ e torniamo a casa’. Non si deve per forza fare il festone, la cerimonia in chiesa, il pranzo con tutti i parenti. Lei, invece, sogna il matrimonio come quelli che organizzava Don Antonio Polese (ride, ndr)”

Per lui le nozze sarebbero un modo per legalizzare la loro unione, soprattutto per il figlio Diego. Ormai stanno insieme da così tanti anni e hanno fatto così tante cose insieme che il matrimonio è pura formalità. Davide considera già Serena sua moglie quindi, vivono come se fossero già sposati. Tuttavia la promessa c’è stata e intendono mantenerla: “Ci sposeremo un giorno. Vorrei avvenisse alle mie condizioni, ma in casa comanda lei”.

Serena Rossi e Davide Devenuto non sono ancora sposati, ma la proposta c’è stata

Era febbraio del 2019 quando Davide Devenuto ha fatto la proposta di matrimonio a Serena Rossi, in diretta su Rai Uno. L’attrice era ospite a Domenica In e lui era in collegamento telefonico quando ha confermato a Mara Venier che si sarebbero sposati. Aveva detto nel 2020, contando un annetto di preparativi. Serena era rimasta stupita e incredula, aveva detto di sentirsi in una bolla di felicità. Dovrà prendere lei l’iniziativa e scegliere la data delle nozze? D’altronde è stata sempre lei a fare il primo passo nella coppia…