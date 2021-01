Serena Rossi e Davide Devenuto storia: 3 cose da sapere

Serena Rossi e Davide Devenuto formano una delle coppie più solide del mondo dello spettacolo. Una storia d’amore intensa e speciale, messa più volte alla prova da crisi e incomprensioni. Serena e Davide si sono conosciuti sul set di Un posto al sole, soap opera che ha lanciato la carriera di entrambi, ma la scintilla non è scoccata subito. La Rossi e Devenuto sono stati per anni amici prima di lasciarsi travolgere dalla passione.

1. Serena Rossi ha fatto il primo passo con Davide Devenuto

Serena Rossi ha conosciuto Davide Devenuto nel 2002, quando è stata scelta per interpretare Carmen Catalano in Un posto al sole. Per sei anni i due hanno lavorato insieme ma non è successo nulla: all’epoca Serena era fidanzata con un’altra persona e Davide le sembrava troppo grande (l’attore ha tredici anni più della Rossi). Quando l’attrice ha lasciato la soap opera nel 2008 qualcosa è cambiato. Al settimanale Confidenze Serena Rossi ha dichiarato:

“Davide si era trasferito a Roma e mi sono autoinvitata a casa sua per una notte. Dovevo prendere un aereo per la Tunisia (andavo lì per lavoro) e da Napoli era scomodo. Lui ha detto subito di sì e da quel giorno è cambiato tutto. Davide più cresce e più diventa bello. Di lui amo soprattutto la delicatezza, la sensibilità, l’estrema bontà. Inoltre è simpatico e ironico, ha sempre la battuta pronta e mi ha insegnato ad aprirmi e a ricucire vecchie amicizie trascurate”

2. Tante crisi d’amore per Serena Rossi e Davide Devenuto

In quasi 13 anni di relazione non è filato tutto liscio tra Serena Rossi e Davide Devenuto. La nonna dell’attrice e cantante napoletana ha dichiarato che più volte i due si sono lasciati. Un rapporto che ha dunque vissuto più di una crisi e di un momento negativo. L’ultima è stata parecchio lunga: Serena e Davide sono stati lontani per oltre un anno prima di tornare ad essere a tutti gli effetti una coppia. L’ultima crisi è stata però decisiva per dare una svolta al rapporto: la Rossi e Devenuto hanno capito di non poter fare a meno l’uno dell’altro e hanno così messo su famiglia. Nel 2016 è nato il piccolo Diego.

3. Perché Davide Devenuto e Serena Rossi non si sposano

Per ora Davide Devenuto e Serena Rossi hanno scelto di non convolare a nozze. A causa dei rispettivi impegni di lavoro il matrimonio è momentaneamente rimandato. Per la coppia non è una priorità. Dopo la nascita del figlio Diego Serena e Davide hanno però acquistato una casa insieme a Roma.