Serena e Pago si sono lasciati dopo Temptation Island? “Amore è verità” (Video)

Temptation Island Vip anticipazioni: Serena e Pago ultimo falò, amore al capolinea dopo un’accesa discussione?

Cos’è successo a Pago e Serena dopo Temptation Island Vip? La pagina Instagram della trasmissione ha pubblicato un video con cui ha insinuato nella mente dei telespettatori il dubbio secondo cui avrebbero deciso di dividere per sempre le loro strade. In effetti non sarebbe poi così tanto sorprendente vederli prendere questa decisione durante l’ultimo falò: Pago ha più volte criticato le continue attenzioni della fidanzata nei confronti del tentatore Alessandro; ci sono state, inoltre, frasi che hanno fatto intuire che ci fossero delle situazioni irrisolte nel loro presente.

Falò Pago e Serena novità: spoiler pubblicati su Instagram

La pagina Instagram di Temptation Island ha pubblicato parte del video del falò di Pago e Serena commentandolo in questo modo: “Spoiler. ‘L’amore è verità’. Secondo voi come finirà il falò di confronto fra Serena e Pago?“. Molti fan della coppia pensano che il loro amore possa superare tutto, altri invece temono che l’incanto potrebbe spezzarsi dopo Temptation Island. Non sarebbero la prima coppia a scoppiare. L’ex moglie di Andrea Ippoliti ha rivelato dei retroscena tra il concorrente del reality show e la tentatrice Zoe.

Coppie Temptation Island Vip: quali altri amori finiranno?

Momento duro anche per Alex Belli che, nella scorsa puntata, ha cominciato ad avere dei seri dubbi sulla fidanzata Delia: “Andiamo a fare sto c…o di falò che mi sono rotto i co…oni. Dai su, forza e coraggio”. Un’edizione Vip di Temptation Island che ha regalato molti colpi di scena: i concorrenti, dopo l’ultima puntata, faranno sicuramente ancora parlare di loro. I gossip non mancheranno mai, soprattutto quelli su Serena Enardu e Pago, certamente tra i concorrenti più seguiti e chiacchierati.