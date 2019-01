Serena Grandi tumore, l’attrice chiama a Pomeriggio 5: “Sono stata fortunata”

Serena Grandi tumore al seno: ecco come sta oggi l’attrice

Dopo l’intervista al settimanale Chi, Serena Grandi ha telefonato in diretta a Pomeriggio 5. La popolare attrice ha condiviso con Barbara d’Urso le ultime news circa il suo tumore al seno. Cancro asportato lo scorso dicembre ma qualche giorno fa l’interprete ha dovuto subire un’altra operazione per via di un’infezione. Al telefono Serena ha chiarito che la prevenzione l’ha salvata. “Il dottore che mi segue ha voluto fare altri esami nonostante le mammografie fossero perfette. Il tumore era subdolo, ben nascosto. Sono stata fortunata”, ha spiegato la Grandi nel contenitore Videonews. “Bisogna fare tanta prevenzione. Non solo mammografie ma pure ecografie. Una ogni 3/6 mesi, una all’anno non basta”, ha aggiunto l’ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Serena Grandi è stata operata per il tumore al seno

Il 19 dicembre Serena Grandi è stata operata per asportare il tumore. “Alla fine abbiamo scoperto che c’era un carcinoma di cinque centimetri, che era subdolo, era sotto quel grasso che era stato messo per il lifting del decollete che avevo fatto a febbraio scorso”, ha dichiarato la 60enne. Dopo l’operazione Serena ha subìto un altro intervento per via di un’infezione. “Sono in mezzo a tutto questo e sto giusto ora rimettendo in fila i pensieri”, ha ammesso l’ex moglie di Beppe Ercole.

Serena Grandi tumore: il prezioso aiuto di Corinne Cléry

In questo momento così difficile Serena Grandi può contare sul figlio Edoardo Ercole e sull’ex nemica Corinne Cléry. “Mi sta seguendo minuto per minuto. È come una moglie. Ma ormai siamo una famiglia”, ha confidato la Grandi.