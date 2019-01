Serena Grandi ha un tumore al seno: “Me ne sono accorta grazie ai miei cani”

Serena Grandi ha un cancro al seno: la rivelazione dell’attrice

Serena Grandi ha un tumore al seno. A rivelarlo la diretta interessata in un’intervista concessa al settimanale Chi. L’attrice, che oggi ha 60 anni, ha fatto la terribile scoperta lo scorso novembre. Tutto è avvenuto casualmente, grazie alla complicità dei suoi amati cagnolini. “Me li ero portati a Roma, li avevo nella borsa, la Vuitton, loro due insieme, una bassotta e un chihuahua. Quella volta mi dicevo: “Strano, mi fa male un seno, sarà una botta che ho preso”. Altro che botta, avevo cinque centimetri di carcinoma”, ha raccontato la Grandi. Subito dopo l’ex moglie di Beppe Ercole è stata costretta a fare numerosi analisi, tac e risonanze magnetiche, fino ad arrivare all’operazione dello scorso dicembre.

Serena Grandi è stata operata per il tumore al seno

Il 19 dicembre Serena Grandi è stata operata per asportare il tumore. “Alla fine abbiamo scoperto che c’era un carcinoma di cinque centimetri, che era subdolo, era sotto quel grasso che era stato messo per il lifting del decollete che avevo fatto a febbraio scorso”, ha dichiarato l’ex concorrente del Grande Fratello Vip. Dopo l’operazione Serena ha subìto un altro intervento per via di un’infezione. “Sono in mezzo a tutto questo e sto giusto ora rimettendo in fila i pensieri”, ha ammesso l’interprete de La grande bellezza.

Serena Grandi tumore: il prezioso aiuto di Corinne Cléry

In questo momento così difficile Serena Grandi può contare sul figlio Edoardo Ercole e sull’ex nemica Corinne Cléry. “Mi sta seguendo minuto per minuto. È come una moglie. Ma ormai siamo una famiglia”, ha assicurato la Grandi. Ora Serena dovrà sottoporsi ad un ciclo di radioterapia. “E poi qui si è tirato via tutto, ma almeno siamo tranquilli”, ha aggiunto.