Non c’è pace in amore per Serena Garitta. L’ex inviata e opinionista di Barbara d’Urso è tornata di nuovo single. A farlo sapere la diretta interessata in un lungo sfogo condiviso su Instagram. Solo lo scorso giugno l’ex vincitrice del Grande Fratello aveva annunciato il ritorno di fiamma con Nicolò Ancona, il padre di suo figlio Renzo, che oggi ha sei anni.

Serena Garitta e Nicolò Ancona si erano lasciati alla fine del 2020, dopo cinque anni e mezzo d’amore, ma poi avevano deciso di regalare una seconda chance al loro rapporto, che è sempre stato piuttosto intenso e travolgente. Dopo un’estate di fuoco e fiamme la coppia è scoppiata di nuovo. I motivi della nuova rottura? A quanto pare lo scarso impegno da parte di Nicolò.

Nel suo post fiume Serena Garitta ha dichiarato senza troppi filtri:

“Amare vuol dire essere presenti a se stessi e all’altro. L’amore non si trova, si costruisce con rispetto. È necessario credere in un progetto: giocare a sedursi ma anche impegnarsi nelle incombenze, negli imprevisti che la vita ti presenta. Io ci ho provato e creduto moltissimo. Renzo per me è in assoluto la scelta migliore della vita ma con suo padre non ha funzionato. Perché l’amore e il coraggio di amare non si possono comprare né vendere: ci vuole una forza interna, un motivo profondo, che spinga a prendersi cura dell’altro, del progetto, della famiglia. E poi bisogna essere mossi da un sentimento onesto, spassionato, sincero che non si può fingere”

Serena Garitta ha precisato che questa volta la fine della sua relazione con Nicolò Ancona non è un punto e virgola bensì un punto e a capo. La conduttrice ha inoltre invitato i suoi follower a non rattristarsi per questa notizia perché Serena oggi si sente felice: ha acquistato consapevolezza di quanto accaduto ed è certa di fare solo ed esclusivamente il suo bene.

Non è escluso che la differenza d’età abbia pesato sulla fine della storia d’amore tra Serena Garitta e Nicolò Ancona. Quest’ultimo, di professione istruttore di tennis, è più giovane di Serena di ben dieci anni. La Garitta oggi ha 44 anni.

La storia tra Serena Garitta e Nicolò Ancona

Serena Garitta e Nicolò Ancona si sono conosciuti e innamorati nel 2015. Tre mesi dopo il primo incontro l’ex gieffina è rimasta incinta. Un amore travolgente e passionale, che ha cambiato la vita di entrambi. La differenza d’età – 44 anni lei, 34 lui – non è mai stato un problema per la coppia, che fino a poco tempo fa conviveva a Genova, città natale di entrambi. Il matrimonio tra i due non è mai arrivato. Il primogenito Renzo è stato chiamato così in onore del padre di Nicolò, scomparso prematuramente.