Serena Garitta torna single: è finita con Nicolò, il padre di suo figlio

È finita la storia d’amore tra Serena Garitta e Nicolò Ancona. A dare l’annuncio su Instagram è stato lo sportivo, del tutto estraneo al mondo dello spettacolo. Ancona ha omaggiato l’ormai ex compagna con un video su Instagram e spiegato che i due hanno scelto di allontanarsi. Non è chiaro se si tratti di una crisi o di una rottura definitiva. Quel che è certo è che i due sono più che mai lontani e hanno mantenuto un legame solo per il figlio Renzo, che oggi ha quattro anni.

Nel suo post su Instagram – che potete vedere più in basso – Nicolò Ancona ha dichiarato che la separazione con Serena Garitta è avvenuta a causa di alcune incomprensioni. Il ragazzo, di professione istruttore di tennis, ha confidato che nonostante l’addio i rapporti con l’ex gieffina restano sereni. Una scelta consapevole soprattutto per il bene del piccolo Renzo, legato ad entrambi i genitori. Nicolò ha parlato anche di emozioni indescrivibili provate con Serena che, molto probabilmente, non ritorneranno.

Il post risale allo scorso novembre e fino ad oggi Serena Garitta non si è mai esposta a riguardo. Nessuna parola sulla faccenda sebbene la 42enne sia sempre molto presente sui social network e in televisione. Dopo la vittoria al Grande Fratello la Garitta è diventata inviata, conduttrice e opinionista televisiva. È spesso presente nel salotto di Barbara d’Urso.

La storia tra Serena Garitta e Nicolò Ancona

Serena Garitta e Nicolò Ancona si sono conosciuti e innamorati nel 2015. Tre mesi dopo il primo incontro l’ex gieffina è rimasta incinta. Un amore travolgente e passionale, che ha cambiato la vita di entrambi. La differenza d’età – lui è dieci anni più piccolo di lei – non è mai stato un problema per la coppia, che fino a qualche tempo fa conviveva a Genova. Il figlio Renzo compirà cinque anni ad aprile. Il nome è un omaggio al padre di Nicolò, scomparso prematuramente. La Garitta e Ancona non si sono mai sposati nonostante abbiano parlato spesso di matrimonio.