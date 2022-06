Serena Garitta è tornata insieme a Nicolò, il padre di suo figlio

Con una vacanza a Londra Serena Garitta ha ufficializzato sui social network il ritorno di fiamma con Nicolò Ancona, il suo ex compagno nonché padre di suo figlio Renzo, che oggi ha sei anni. I due si erano lasciati alla fine del 2020, dopo cinque anni e mezzo d’amore, ma ora hanno deciso di regalare una seconda chance al loro rapporto, che è sempre stato piuttosto intenso e travolgente. Ai follower che si sono detti felici per questo ritorno di fiamma l’ex vincitrice della quarta edizione del Grande Fratello Nip ha lasciato un cuoricino, segno che è più che mai serena di questa reunion.

Un riavvicinamento che fa bene anche al piccolo Renzo, che ora può godersi di nuovo mamma e papà insieme. A dare l’annuncio della rottura era stato Nicolò Ancona, più giovane di Serena Garitta di ben dieci anni. Il ragazzo, di professione istruttore di tennis, aveva ammesso su Instagram che a causa del lockdown erano emersi problemi e incomprensioni. Conflitti oggi ampiamente superati: è tornato il sereno tra Serena e Nicolò.

E Ancona è al settimo cielo, tanto che sul suo account social si sprecano le foto insieme alla compagna ritrovata e al loro bambino, che sta crescendo sereno e spensierato. Il viaggio di famiglia a Londra ha rafforzato ancora di più il legame. La Garitta, dal canto suo, non ha mai parlato della separazione con Nicolò ma è riuscita a ricomporre il suo nucleo famigliare e oggi una foto vale più di mille parole.

La storia tra Serena Garitta e Nicolò Ancona

Serena Garitta e Nicolò Ancona si sono conosciuti e innamorati nel 2015. Tre mesi dopo il primo incontro l’ex gieffina è rimasta incinta. Un amore travolgente e passionale, che ha cambiato la vita di entrambi. La differenza d’età – 44 anni lei, 34 lui – non è mai stato un problema per la coppia, che convive a Genova. Il matrimonio tra i due non è ancora arrivato. Il primogenito Renzo è stato chiamato così in onore del padre di Nicolò, scomparso prematuramente.