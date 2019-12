Serena Enardu replica alle dichiarazioni di Giada Pezzaioli, compagna di Giovanni Conversano

Non c’è pace tra Serena Enardu e Giovanni Conversano. La guerra tra i due continua anche dopo la fine di Temptation Island Vip, dove sono letteralmente volate stoccate e frecciatine. E pure presunte denunce da parte di Serena e della gemella Elga, stanche della situazione con l’ex tronista pugliese. Nell’ultime ore l’ex compagna di Pago ha ironicamente replicato alle parole di Giada Pezzaioli, attuale compagna di Conversano, che ha assicurato che non c’è stato alcun provvedimento legale da parte delle sorelle Enardu.

Botta e risposta tra Serena Enardu e Giada Pezzaioli

“Mi piace il detto: ride bene chi ride ultimo”, ha scritto Serena in una storia di Instagram. Storia arrivata poche ore dopo quella di Giada: “Denuncia da parte di Serena Enardu? Se qualcuno ha mai avuto dubbi la risposta è ovviamente no”. Impossibile dunque non collegare le due dichiarazioni, che hanno subito riaperto la faida tra l’ex compagna di Pago e la famiglia di Giovanni Conversano. Insomma, lo scontro tra le due fazioni è ancora in corso e non resta che attendere il prossimo passo…

Serena Enardu e il rapporto con il tentatore dopo il programma

Intanto nei giorni scorsi Serena Enardu ha ammesso che non sta frequentando il tentatore Alessandro conosciuto a Temptation Island Vip. Dopo la fine del lungo rapporto con Pago, la Enardu ha scelto di restare single e godersi gli affetti più importanti, a partire dal piccolo Tommy, che cresce giorno dopo giorno sempre più in fretta.