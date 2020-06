Serena Enardu, svela finalmente la verità su Pago: retroscena inediti

Serena Enardu e Pago: lei parla per la prima volta nel dettaglio della rottura

La rottura tra Serena Enardu e Pago è ormai protagonista da settimane delle notizie di gossip. A rendere noto il fatto che si fossero lasciati è stata l’ex tronista di Uomini e Donne, ma il cantante ha scelto di rivelare qualche dettaglio in più, che riguarda anche Alessandro Graziani. Sin da subito, Pacifico Settembre si è detto disposto a raccontare la sua verità, svelando di aver letto alcuni messaggi del passato tra Serena e Alessandro. Tali conversazioni avrebbero spezzato completamente il loro equilibrio. Ma oggi la Enardu, in una nuova intervista su Uomini e Donne Magazine, per la prima volta sceglie di raccontare la sua versione dei fatti. Serena si dice scossa e ferita per come Pago si sta comportando. In particolare, alla Enardu dispiace vedere una persona come Alessandro in mezzo a questa turbolenta storia. Non solo, l’ex tronista ci tiene a rivelare di non essere stata messa al corrente da Pacifico delle dichiarazioni che avrebbe rilasciato. A detta di Serena, Pago avrebbe voluto costruire un teatrino. Una volta che il cantante ha lasciato la casa della Enardu, quest’ultima ha deciso di bloccarlo su tutti i social e su Whatsapp. Secondo quanto racconta la Enardu, dopo la rottura si sarebbero solo scambiati alcune email attraverso la posta elettronica.

Serena Enardu: “Pago mente, Alessandro? Strumentalizzato”. L’ex tronista svela la sua verità

E mentre Pago ha recentemente dichiarato che un giorno potrebbe perdonare Serena qualora ritrovasse la fiducia in lei, dall’altra parte la situazione sembra essere vista con un occhio diverso. Oggi, infatti, la Enardu si augura che questa sia davvero la fine per lei e Pacifico. A oggi si dice dispiaciuta del fatto che qualcuno abbia cercato di “strumentalizzare” Alessandro. Inoltre, ci tiene a smentire il fatto che la rottura sia arrivata a causa di alcuni messaggi che Pago avrebbe letto sul suo cellulare. “Questa è una montatura per cercare di uscirne come vittima“, confessa Serena nella sua intervista. La Enardu sceglie di entrare nel dettaglio, rivelando che di essersi lasciata con Pago a causa della gelosia di quest’ultimo. Secondo quanto racconta, Pacifico avrebbe curiosato altre volte nel suo telefono, sebbene lui abbia dichiarato il contrario. A detta di Serena, Pago non si sarebbe mai realmente fidato di lei e nelle scorse settimane sarebbe scoppiata una lite furiosa. Dopo questo ennesimo scontro, non sarebbero più riusciti a tornare indietro.

Serena e Pago, lei svela nuovi retroscena sulla furiosa lite: lui poi sarebbe andato a dormire in taverna

Pare che, prima che Pago leggesse le chat riguardanti Alessandro sul cellulare di Serena, sia accaduto altro. La Enardu racconta che la sera precedente ci sarebbe stato tra loro un “litigio molto pesante”, su cui però non intende fornire dei dettagli per tutelare Pacifico, in quanto padre. La bomba sarebbe esplosa quando, durante una conversazione a cena, lei avrebbe iniziato a difendere alcuni comportamenti di un loro amico in comune, che pare che Pago non appoggiasse. Questa accesa discussione avrebbe innescato una serie di eventi a catena. A questo punto, la Enardu pare abbia deciso di cacciare via di casa Pacifico. Quella stessa notte, il cantante sarebbe andato a dormire in taverna. Il mattino seguente le avrebbe chiesto di uscire di casa insieme a suo figlio per poter fare tutte le valigie. Pare che lei abbia, invece, deciso di farsi intanto una doccia e Pago, proprio in questo momento, avrebbe iniziato a leggere le chat di Alessandro.

Serena Enardu mette definitivamente la parole fine alla sua storia d’amore con Pago

A oggi, Serena si dice convinta del fatto che Pago non l’abbia mai perdonata per quanto accaduto a Temptation Island Vip. Pacifico avrebbe continuato a soffrire e a stare male. Non solo, la Enardu è certa che il cantante non abbia fatto nulla per andare avanti. Ed è proprio questo il motivo per cui Serena non può non pensare che la loro relazione si sia ormai conclusa definitivamente.