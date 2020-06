Pago e Serena ultime news: lei replica all’intervista del cantante sul settimanale Oggi

Nuovo capitolo della storia infinita tra Pago e Serena Enardu. Il cantante sardo ha ammesso nell’ultima intervista rilasciata al settimanale Oggi che un domani potrebbe perdonare la web influencer. Rea, a detta dell’artista, di un tradimento con l’ex tentatore di Temptation Island Vip Alessandro Graziani. Pacifico Settembre – questo il vero nome di Pago – ha puntualizzato che nella vita mai direi mai e che un perdono, per quanto è imprevedibile l’esistenza umana, non sarebbe del tutto escluso. Queste affermazioni, però, non sono piaciute alla sua ex fidanzata che ha deciso di replicare ad ogni intervista del suo ex fidanzato sul suo account Instagram, dove è seguita da oltre 500 mila follower. Alle ultime dichiarazioni di Pago l’ex tronista di Uomini e Donne non è riuscita a rispondere se non con ironia e tanto sarcasmo, prendendo praticamente in giro il musicista.

Serena Enardu: “Seriamente preoccupata per quest’uomo”

Dopo aver letto l’intervista di Pago sul settimanale Oggi, nel numero in edicola da giovedì 11 giugno, Serena Enardu ha replicato all’ex compagno con alcune stories su Instagram. “Io sono seriamente preoccupata per quest’uomo!!! L’importante è crederci”, ha risposto l’ex gieffina ad un link in cui venivano riportate le dichiarazioni di Pago. In un’altra storia Serena ha condiviso un’altra immagine che riportava altre parole di Pacifico Settembre. Il tutto accompagnato dalla canzone Tarantelle e da emoticon di risata e scherno. “Leggo delle cose che non so… bo…io ho vissuto un’altra storia (ride, ndr). Mamma mia che paura (ride ancora, ndr)”, ha poi aggiunto Serena che, a quanto pare, non è minimamente interessata ad un presunto perdono o, perché no, ad un eventuale ritorno di fiamma.

La versione dei fatti di Serena Enardu e Alessandro

Nonostante le pesanti accuse di Pago – che sostiene di aver lasciato la casa di Serena dopo aver scoperto sul cellulare della Enardu presunti messaggi compromettenti di Alessandro Graziani – l’influencer e lo sportivo hanno sempre negato una loro presunta storia d’amore. Entrambi continuano a parlare di una breve conoscenza e l’ex tentatore di Temptation Island Vip ci ha tenuto a precisare di aver visto la Enardu solo due volte dopo la fine del reality show. Secondo quanto riportato da Alessandro, Serena non si sarebbe mai lasciata andare perché ancora troppo presa da Pago, tanto che poi ha fatto il possibile per riconquistarlo al Grande Fratello Vip.