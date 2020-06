Pago: altri dettagli amari sull’addio a Serena. Perdono? L’artista sorprende

Pago, nuove confidenze: emergono altri dettagli amari sull’addio a Serena Enardu. Un nuovo perdono? La risposta del cantante sorprende

Pacifico Settembre, in arte Pago, torna sul capitolo Serena Enardu. Negli ultimi giorni il cantante è stato chiacchieratissimo, incassando anche diversi attacchi, sia da parte dell’ex tronista sia da parte di Alessandro Graziani (il ‘terzo incomodo’ che ha avuto un’avventura con la sarda dopo Temptation Island Vip). La prima l’ha accusato di aver detto menzogne circa la rottura sentimentale, il secondo ha spiegato di non voler più essere accostato alla vicenda e di essersi sempre comportato in modo limpido (da qui, anche da parte sua, delle stilettate a Pago, additato come una persona in cerca di pubblicità). Dal canto suo Settembre, al can can social, ha sempre preferito il silenzio. Ora, invece, si confida al magazine Oggi, ribadendo la sua versione e aggiungendo altri dettagli in merito al naufragio d’amore.

La versione di Pacifico sulla quarantena con l’ex tronista

Pago continua a dipingere Serena come la “donna più importante della sua vita”. Dall’altro lato batte ancora duro sul concetto della fiducia. Pacifico è convinto che l’ex gli abbia mentito su Graziani. “Lei mi aveva dato questa versione: ‘Ho avuto un flirt con Alessandro ma non è accaduto nulla’. E quindi per mesi mi ha mentito”, racconta Settembre. Perché per lui quel “non è accaduto nulla” è tutt’altro. Ma le frizioni non sono imputabili solo alla tresca con il pallavolista. Pago spiega che già prima del fatidico 11 maggio – giorno in cui prende tra le mani il cellulare della Enardu e scopre i messaggi di Alessandro – il rapporto si era incardinato su un binario ‘storto’. “Eravamo già in crisi, già a fine aprile non ci parlavamo più con il linguaggio dell’amore”, narra. La quarantena ha messo lui e la sarda in bilico. “Sono saltati fuori i vecchi problemi e la vecchia rabbia di Serena”.

Serena, Pago lascia la porta aperta

Alla luce di tutto il trambusto che c’è stato nella e attorno all’ex coppia, Settembre non esclude un perdono. A domanda diretta del settimanale Oggi, che ha tastato il terreno con un ‘la sensazione è che lei possa ancora perdonare Serena’, Pacifico ha replicato in modo alquanto sorprendente: “Chi può dirlo? Non faccio mai previsioni. Il problema poi non è perdonare ma ritrovare la fiducia. Non lo decidi”. Insomma, le porte, seppur non sono spalancate, non sono nemmeno chiuse del tutto. In tempo di clamorosi ritorni di fiamma, nulla è da escludere in futuro.