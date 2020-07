Serena Enardu, occhi lucidi: “Perché non lasciati in modo delicato?”

La rottura con Pago ha inevitabilmente spinto Serena Enardu a porsi delle domande sulle storie d’amore. Oggi ha deciso di rispondere ai suoi follower di Instagram, coi quali ha deciso di essere il più limpida possibile, come alla fine lo è stata sia a Temptation Island sia al Grande Fratello Vip: ha avuto il coraggio di lasciare il cantautore nel docu-reality e di riprenderselo nel reality show. Da quello che si evince dalle ultime parole della Enardu, la fine della sua relazione con Pago non è stata per niente facile e avrebbe preferito magari rimanere in ottimi rapporti con lui. Ma sembra proprio che non ci sia, al momento, nessun tipo di rapporto. Serena ha però fatto anche il mea culpa: ha spiegato che a volte si pretende un cambiamento dall’altro, che però non corrisponde mai a uno personale. Si resta uguali ma alla ricerca di qualcosa di diverso. Ha inoltre raccontato che può succedere che non ci si impegni nel modo giusto per far crescere l’amore e che si arriva al punto di annoiarsi…

Serena Enardu, errori con Pago: le confessioni social

Con gli occhi lucidi (parlare d’amore la emoziona sempre), ha fatto ben intendere che non si giunge alla decisione di dividere le proprie strade solo perché il sentimento diminuisce, ma anche perché ci si riscopre totalmente diversi. Ed è difficile trovare un punto d’incontro. Dopo lacrime e confessioni alla sua festa di compleanno, ora ha detto: “A volte ci si rende conto che non si è più felici. Ma non significa che uno dei due sia cattivo. Si scopre di non essere compatibili”. Lei ha sempre desiderato che ogni sua storia finisca in modo più pacifico, che si trasformi in qualcosa di diverso, ma comunque bello: “Dico, cavolo, perché non si riesce più a fare ragionamenti insieme, a lasciarsi in un modo delicato? Siamo abituati a dare la colpa all’altro, dimostrare agli altri che siamo giusti”.

Pago e Serena news, l’augurio della Enardu dopo la rottura: la sua prossima storia dovrà finire diversamente…

Serena Enardu, dopo le sue confessioni sull’amore, ha voluto precisare che non ha nessuna intenzione di ritornare con Pago, ma che avrebbe comunque desiderato un “finale” decisamente diverso. I due non si scambiano più nemmeno mezza-parola? Ultimamente abbiamo scoperto che nessuno dei due ha grandi pentimenti e una frase dell’influencer aveva fatto tanto discutere… Serena e Pago stanno seguendo ormai due percorsi diversi e difficilmente (poi mai dire mai) li rivedremo insieme. Quello che si augura la Enardu è di trovare un amore che possa permetterle di essere al cento per cento appagata e, se dovesse finire, riuscire a mantenere intatto un legame speciale con quello che sarà il suo futuro fidanzato.