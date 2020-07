Serena e Pago news: zero pentimenti, figli e frase sull’amore ossessivo

Chiusa per sempre la storia d’amore fra Pago e Serena Enardu. Non c’è nessuna possibilità di ritornare indietro. Sono diventati single dopo la passione scoppiata al Grande Fratello Vip (credevano che quella sarebbe stata la volta giusta), prendendo due strade distinte e separate. Serena, però, non si pente di nulla, farebbe tutto quello che ha fatto fino a questo momento; anche se non è passata inosservata una frase scritta sulla fine di una relazione, la descrizione di come possa degenerare ineluttabilmente un amore. Come il suo. Qualcuno, su Instagram, le ha chiesto anche se ha trovato un nuovo fidanzato dopo Pago e la Enardu non si è tirata indietro, utilizzando l’arma dell’ironia. Domande, poi, sui figli e quelle inevitabili sulla sua relazione con Pago. Giornata di confessioni, dunque, e di frasi che non passano inosservate. Anche quelle che ha detto il cantautore negli ultimi giorni non sono cadute nel dimenticatoio…

Pago e Serena Enardu gossip: verità su figlio e nuovo fidanzato

Dopo l’ultimo sfogo amaro di Pago e le dichiarazioni su Tale e Quale Show, Serena Enardu ha deciso di rispondere ad alcune domande poste dai suoi follower di Instagram. E ovviamente molte vertono sul suo ex fidanzato. Ha prima precisato che Tommy non è il figlio naturale di Pago (tra i due c’è sempre stato un bellissimo legame), poi che non si è assolutamente pentita di essere andata al Gf Vip per ricucire con Pago e riprendere, da dove l’aveva lasciato (cioè tra le macerie di Temptation Island), la loro storia d’amore. Ma si è davvero fidanzata dopo l’ultima – e duratura – relazione? Assolutamente no e ha preferito scherzarci su: “Sì, e conviviamo ma non dirlo a nessuno! Sai, sono una persona molto riservata”. Quello che però spiazza è una frase sull’amore.

Frase forte di Serena Enardu sull’amore degenerato

La frase in questione è la seguente: “Un rapporto termina quando l’amore si trasforma in una ossessiva presunzione di appartenenza”. Cosa avrà voluto dire? Ogni riferimento è puramente casuale? Serena ha infine precisato che crede sempre nell’amore, che è aperta a una futura relazione (ma è difficile trovare l’uomo ideale dopo tutti quegli anni di fidanzamento) e che adesso è felice così. Con suo figlio Tommy. Certo, non si sarebbe aspettata nulla del genere dopo i due reality show che l’hanno vista protagonista, ma ha saputo trarne solo il buono. Anche Pago adesso ha raggiunto uno stato di tranquillità e ha deciso di mettere da parte la rabbia.