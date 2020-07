Pago sfogo amaro: “Tutto a put…e! Gesti mai fatti”, poi parla del padre

Pago non ci sta più. A suo avviso, nell’ultimo periodo, sono state scritte infinite falsità sul suo conto, che lo hanno messo seriamente a disagio. Uno sfogo improvviso, questo del cantautore, che ha deciso di utilizzare Instagram per raccontare quello che gli è capitato ai suoi fan. Credeva di trovare un po’ di pace dopo la storia (naufragata) con Serena Enardu; e invece i gossip sul suo conto non finiscono mai. E molti sono stravolti, facendo perdere il senso di ogni sua parola e di ogni suo gesto. Vuole fare chiarezza su ciò che sta accadendo, chiedendo ai suoi fan di credere solo a quello che dice lui e di non fidarsi degli altri. Ha parlato anche della possibile partecipazione a Tale e Quale Show, che negli ultimi giorni sembrava cosa fatta. Ci sarà oppure no nel cast? È stato già scelto da Carlo Conti? Pago non ha nessuna anteprima da dare a chi lo segue. Ha spiegato che certe informazioni sono certe solo se vengono date da lui. Le news su Pago devono essere prese con le pinze?

Pago contro le false notizie: niente Tale e Quale Show e basta gossip? La reazione

Dopo il Grande Fratello Vip, Pago si è concentrato molto sulla musica ma, volente o nolente, qualche gossip è sempre emerso: è difficile non tornare a parlare di quell’amore che lo legava a Serena Enardu… Ha spiegato, col suo ultimo feed di Instagram, che qualcosa non è più andato per il verso giusto: “A volte tu stesso dai per scontato che sia tutto apposto mentre invece non lo è… e tutto va a put…e”. Avrà forse fatto riferimento a quello che ha detto Miriana Trevisan? Ha proseguito così: “Le persone si impegnano a dire cose su di te senza averne alcun diritto creandoti non pochi disagi”. A quali disagi si riferisce? Ha poi spiegato che vorrebbe partecipare molto volentieri a Tale e Quale Show, ma non ci sarebbe – almeno per il momento – nulla di certo; e ha invitato tutti a non scrivere falsità sul suo conto sia sul versante lavorativo (e Tale e Quale sarebbe per lui un’ottima vetrina per dimostrare quel che vale come cantante) sia su quello privato.

Padre di Pago: ricordi e ingiustizie

Dopo aver raccontato di aver voltato pagina (Serena Enardu ormai è solo un ricordo), Pago ha tenuto a ricordare che suo padre è stato una vittima di grandi falsità: “Fu accusato e condannato ingiustamente ad anni di prigione per poi morire difendendo il proprio onore e la propria famiglia”. Pago non ci sta, non vuole nella maniera più assoluta che vengano scritte assurdità sul suo conto o dette frasi che potrebbero rovinare la sua immagine o i suoi prossimi progetti lavorativi: “Mi mettono in bocca parole mai dette e gesti mai fatti!”. Troverà un attimo di pace? Se dovesse rivelarsi vera la notizia della sua partecipazione a Tale e Quale Show (che sarà lui, nel caso, a darla) nuovi gossip emergeranno e dovrà nuovamente intervenire!