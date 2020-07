Miriana Trevisan: retroscena su Pago a Tale e Quale e stoccata a Serena

Miriana Trevisan torna a parlare dell’ex marito Pago, al secolo Pacifico Settembre, e riserva anche una stoccata alla sua ex Serena Enardu, dopo che la relazione è finita in un mare di polemiche e accuse reciproche. L’ex star di Non è la Rai si è confidata durante un’ospitata nel programma di Francesco Fredella nel digital space di RTL 102.5 su Viaradio Autostrade per l’Italia. Miriana, che con Pacifico è rimasta in ottimi rapporti, ha dichiarato che al momento è a Roma sola soletta in quanto il figlio (avuto con il cantante sardo) sta trascorrendo del tempo proprio con papà. A proposito di Pago, di recente si è vociferato di un suo coinvolgimento nel cast di Tale e Quale Show 2020, trasmissione di successo di Rai Uno (in partenza il prossimo settembre), guidata in prima serata da Carlo Conti. La Trevisan ha confermato i rumors e…

Pago a Tale e Quale: Miriana Trevisas conferma

Pago a Tale e Quale? Cosa c’è di vero? Molto. A rivelarlo è proprio Miriana che della vicenda ne ha parlato con l’ex marito. “L’ho visto abbastanza felice, mi ha detto che dovrebbe essere così (che dovrebbe partecipare, ndr)”, racconta la Trevisan che aggiunge che Pacifico sarebbe perfetto per lo show in quanto non solo cantante di professione ma anche brillante imitatore. Insomma, Carlo Conti, se dovesse confermarlo nel cast, avrebbe una freccia in più al suo arco per la nuova edizione. La showgirl napoletana ha poi riservato una stilettata a Serena Enardu, l’ex tronista di Uomini e Donne, chiacchieratissima nelle scorse settimane per essere giunta nuovamente al capolinea sentimentale con Settembre.

Miriana Trevisan: “Serena? Dio veda e provveda”

Una cosa è certa: se Pago dovesse prendere parte alla trasmissione di Rai Uno, tra il pubblico, ad applaudirlo, non ci sarà la Enardu. “Serena? Che Dio veda e provveda!” chiosa Miriana sulla faccenda. Poco altro da aggiungere sulla sferzata. Tornando a Tale e Quale, oltre al nome di Settembre, si vocifera, sempre in relazione al prossimo cast, di una partecipazione dell’ex Miss Italia Francesca Testasecca, del modello ed ex gieffino Stefano Sala e della conduttrice Roberta Morise che, tra l’altro, è l’ex fidanzata di Carlo Conti. Sulla calabrese, inoltre, il gossip ha mormorato pochi giorni fa di un flirt in corso con Ignazio Boschetto, cantante de Il Volo.