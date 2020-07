Ignazio Boschetto e Roberta Morise si frequentano: retroscena e gossip

Roberta Morise, ex conduttrice de I Fatti Vostri, e Ignazio Boschetto, cantante de Il Volo, si frequentano. Questo almeno quello che sussurra Dagospia che ha lanciato lo scoop. Il portale di Roberto D’Agostino riporta anche alcuni dettagli della presunta tresca, spiegando che i due sono stati avvistati a fine giugno in Calabria (terra di origine della Morise), sul lungomare Cirò Marini mentre ieri Roberta avrebbe dedicato una Stories Instagram al cantante mentre veniva trasmesso in tv. Fino ad ora i diretti interessati non hanno né smentito né confermato l’indiscrezione. Ricordiamo che l’ex volto de I Fatti Vostri nelle scorse settimane ha fatto capolino sulle pagine della cronaca rosa per via di un altro spiffero. Quello che la voleva molto vicina a Eros Ramazzotti. L’artista capitolino si è però affrettato a smentire il tutto parlando soltanto di una bella amicizia con la calabrese.

Roberta Morise fuori da I Fatti Vostri

Altra questione per cui Roberta è stata parecchio chiacchierata nell’ultimo periodo è la sua estromissione da I Fatti Vostri. Dunque, nella prossima stagione non farà più parte della squadra del programma della seconda rete Rai. Al suo posto dovrebbe arrivare Samanta Togni, ex ballerina professionista di Ballando con le Stelle, show condotto e orchestrato dalla sempreverde Milly Carlucci. Sulla scelta presa dal servizio pubblico in merito alla Morise si sono sprecate le congetture. Qualcuno ha additato in Magalli la causa del suo addio alla trasmissione di Michele Guardì. Magalli, dopo che sono trapelati i rumors, ha smentito categoricamente che sia stato lui a mettere lo zampino sulla decisione presa dai vertici di Viale Mazzini. Anzi il conduttore ha speso parole di stima e affetto per l’ex collega. Situazione ben diversa rispetto a quella innescatasi con Adriana Volpe, con la quale è tornato a scontrarsi duramente nelle scorse ore.

Magalli-Volpe, volano ancora gli stracci

Volano nuovamente gli stracci tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli, il quale ha ironizzato sui bassi ascolti di ‘Ogni Mattina’, programma di Tv8 che vede protagonista proprio la trentina. Quest’ultima non ha lasciato cadere nel dimenticatoio la frecciatina dell’ex collega, tuonando in diretta televisiva e rincarando la dose sui social.