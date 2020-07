Serena Enardu: compleanno in lacrime e crisi di pianto, video

Oggi 19 luglio 2020 Serena ed Elga Enardu, ex protagoniste di Uomini e Donne, tagliano il traguardo dei 44 anni. Un compleanno in lacrime per l‘ex compagna di Pago, che sul suo profilo Instagram ha divulgato dei video in cui la si vede avere una crisi di pianto. Motivo? A quanto pare la troppa emozione per aver ricevuto non poco calore da diversi fan. Quelle dell’ex gieffina (Serena con Pacifico è stata una delle figure più chiacchierate del Grande Fratello Vip 4 targato Alfonso Signorini) sono parse lacrime agrodolci, dettate sia dalla vicinanza espressale da alcuni suoi seguaci, sia dal momento non semplice che sta attraversando dal punto di vista sentimentale.

Serena e Pago: nessuna riappacificazione all’orizzonte

Ricordiamo che Serena, dopo aver ricucito con Pago all’interno della Casa più spiata d’Italia, ha visto nuovamente naufragare la relazione poche settimane fa. Un addio tutt’altro che tranquillo, consumatosi tra polemiche e accuse reciproche con il cantante sardo con il quale ha condiviso più di sei anni di rapporto. Una cosa ora è certa: all’orizzonte, almeno nel breve periodo, non c’è alcuna riappacificazione. Troppi attriti e troppi risentimenti da ambo i lati. La Enardu, inoltre ha smentito in parte la versione fornita da Settembre sulla rottura, aggiungendo che, nonostante ci sia della sofferenza per la conclusione della love story, ha la volontà di guardare avanti ritenendosi una donna forte e da sempre abituata a non farsi vincere dalle avversità della vita. Dunque, oggi Serena è single, molto concentrata sulla propria professione di influencer, dalla quale è più che appagata. In una recente intervista ha dichiarato di essere molto più interessata ai progetti ‘social’ piuttosto che alle sirene della tv.

Giovanni Conversano, ex di Serena, allarga la famiglia: l’annuncio

Nelle scorse ore è giunta la notizia che Giovanni Conversano, ex di Serena Enardu (tra i due i rapporti sono più che tesi, come testimoniano le sferzate che lui le ha lanciato sia durante Temptation sia durante il GF Vip), diventerà padre per la seconda volta. Assieme alla fidanzata Giada Pezzaioli, Giovanni ha reso noto via social che la sua famiglia si allargherà ulteriormente nei prossimi mesi. Enea, primogenito della coppia, sarà il fratellino maggiore del bebè in arrivo.