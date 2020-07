Conversano e Giada Pezzaioli genitori bis: “Siamo in quattro già da un po’”

Giovanni Conversano e Giada Pezzaioli saranno genitori per la seconda volta: l’annuncio è arrivato in queste ore dai profili social dei due innamorati che non hanno nascosto la felicità per il periodo bellissimo che stanno vivendo. I due sono già mamma e papà del piccolo Enea e sono entusiasti al sol pensiero di condividere la propria quotidianità con la nuova creatura che arriverà. Giada in realtà è incinta già da un po’ ma i due hanno voluto prendersi del tempo prima di dirlo (crediamo per scaramanzia). La quarantena ha portato fortuna alla coppia, o meglio ha dato i suoi frutti, come ha spiegato lo stesso Giovanni in una bellissima foto in cui compare spensierato e sorridente con Giada e il loro primo figlio.

Giada Pezzaioli e Giovanni Conversano presto genitori bis: l’annuncio della coppia su Instagram

Giada e Giovanni hanno avuto Enea l’11 luglio 2017, e già allora bastavano i loro sorrisi a farci capire quanto avessero l’avessero desiderato; oggi è un altro giorno speciale: è vero che hanno scoperto che sarebbero diventati genitori diverso tempo fa ma non si può negare che comunicarlo al pubblico, ai nuovi follower e a quelli di sempre, sia senza dubbio una grande emozione. I due genitori non hanno detto nient’altro sul bimbo che sta per arrivare: non sappiamo ad esempio a che mese è la Pezzaioli. Sicuramente a tempo debito scopriremo tutto, anche il nome che avranno deciso di dare al piccolo o alla piccola.

Conversano e Giada Pezzaioli, tanti messaggi di auguri ai genitori

Intanto sono parecchi gli auguri che la coppia sta ricevendo su Instagram da parte di parenti, amici e sostenitori: ci sono ad esempio i messaggi di Irene Capuano e Loredana Lecciso, oppure quello di Gloria, la sorella di lei, che non vede l’ora di abbracciare la nuova creatura. Tanta felicità insomma in un giorno di festa che ci ha colti impreparati, come ieri, del resto, quando ad annunciare di essere incinta è stata la maestra di Ballando con le stelle Alessandra Tripoli. Non ci resta che fare tantissimi auguri a Giovanni e Giada per questo momento così bello della loro vita.