Serena Enardu, la lettera di Conversano: “So cosa hai fatto a Pago”

Tra Serena Enardu e Pago… spunta di nuovo Giovanni Conversano! L’ex fidanzato della web influencer sarda ha scritto una lettera di fuoco all’ex tronista, pubblicata sul settimanale Di Più nel numero in edicola da sabato 27 giugno 2020. Conversano è tornato a punzecchiare la Enardu, tirando in ballo la loro tormentata relazione nata a Uomini e Donne. Una relazione che, a detta di Serena, sarebbe finita per i continui tradimenti di Giovanni, ma Conversano ha sempre negato e continua a farlo ancora oggi. Il pugliese – oggi felicemente impegnato con la modella Giada Pezzaioli dalla quale ha avuto tre anni fa il figlio Enea – ha rimarcato nella sua nuova missiva che Serena ha fatto di tutto per distruggere la sua reputazione e lo stesso sta facendo nei confronti di Pacifico Settembre. Dopo il ritorno di fiamma avvenuto al Grande Fratello Vip Serena e Pago si sono detti di nuovo addio tra ripicche, frecciatine, malumori e presunti tradimenti. E a detta di Conversano tutto questo farebbe parte di un piano ben architettato dalla Enardu…

Serena Enardu e Pago si sono lasciati: Giovanni Conversano torna all’attacco

“Tu, per l’ennesima volta, come è successo con me, hai illuso un uomo e hai segnato la sua vita. Proprio nello stesso modo in cui, all’epoca della nostra relazione e senza che ci fosse un vero motivo, decidesti di distruggermi. Segnandomi per sempre. Lasciandomi nella polvere delle calunnie che raccontasti sul mio conto, anche se non ti avevo fatto nulla”, ha scritto Giovanni Conversano nella sua lettera di fuoco pubblicata sul giornale edito da Cairo Editore. “Pago non è riuscito a conoscerti fino in fondo durante la vostra relazione. Ti ha ripreso con sé perché non ha capito che tutto, tra voi, era finito da tempo. Quello che contava per te era solo sfruttare l’ennesima occasione di tornare alla ribalta. Quando è finita di nuovo ha annunciato sui social che era stato lui a essere andato via da casa. Di nuovo vittima, mai carnefice”, ha aggiunto il 41enne.

Serena Enardu voleva tornare a Uomini e Donne per Alessandro Graziani?

“Fino ad oggi nessuno di voi due ha voluto spiegare che cosa sia stato scoperto. Io lo so, cara Serena. È vero che in questi mesi hai continuato a intrattenere rapporti telefonico con Alessandro Graziani, che hai conosciuto a Temptation Island Vip? È vero che il tuo compagno Pago ti ha scoperto ed è per questo che hai deciso di interrompere nuovamente la vostra relazione? È vero che stavi organizzando il tuo ritorno a Uomini e Donne per rivedere proprio Alessandro?”, ha domandato Giovanni Conversano. “La verità è che sei una persona bramosa di fama, chi ti conosce è al corrente della tua smania di tornare alla ribalta televisiva, tanto che arrivi anche a giocare con i sentimenti altrui”, ha sottolineato.

Anche Sossio Aruta si è scagliato contro Serena Enardu dopo l’addio a Pago

Qualche giorno fa anche Sossio Aruta – che ha conosciuto Pago e Serena alla quarta edizione del Grande Fratello Vip – si è scagliato contro la Enardu. L’ex calciatore di Campioni non ha esitato a definire la 43enne una persona falsa, per nulla interessata alla storia d’amore con il cantante. Una storia che però, va puntualizzato, è durata ben sette anni con tanto di convivenza e che non è mai stato oggetto di gossip e malelingue prima della partecipazione a Temptation Island Vip. Dopo l’ennesima rottura i due non hanno mantenuto alcun rapporto ma in una recente intervista Pago non ha escluso un probabile perdono. Non è d’accordo Serena, desiderosa di voltare definitivamente pagina dopo le ultime esperienze televisive.