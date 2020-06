Pago e Serena Enardu ultime news: le dichiarazioni del cantante lasciano senza parole

Pago è tornato a parlare di Serena Enardu. La storia tra i due – dopo un anno di tira e molla e due programmi televisivi – è ufficialmente conclusa. O forse no perché per la seconda volta Pacifico Settembre – questo il vero nome dell’artista sardo – non ha escluso la possibilità di un ritorno di fiamma. Del resto la storia d’amore con l’ex tronista di Uomini e Donne è stata parecchio importante e Pago non esclude un riappacificamento. Un po’ come accaduto con l’ex moglie Miriana Trevisan, dalla quale ha avuto il figlio undicenne Nicola, che ha sposato ben due volte.

Pago pronto a tornare tra le braccia di Serena Enardu

“La mia storia personale dice che quando chiudo una storia poi se ne può riparlare. Ho un matrimonio alle spalle con Miriana Trevisan che finì, poi dopo tre anni siamo tornati insieme e abbiamo fatto anche un figlio. Non si può ipotecare il futuro, nessuno può sapere ciò che accadrà un domani”, ha dichiarato Pago ai microfoni di Rai Radio 2, nel programma I Lunatici condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio. “Con Miriana siamo in rapporti civili, abbiamo capito che bisogna stare tranquilli, anche se all’inizio abbiamo avuto problemi. Ho riscontrato che capita spesso nelle coppie in cui ci sono figli. Quando ci si lascia c’è sempre qualche incomprensione di troppo. Adesso invece siamo in ottimi rapporti”, ha aggiunto. Dunque, la storia Pago-Miriana Trevisan potrebbe ripetersi con Pago-Serena Enardu?

Non è la prima volta che Pago parla di ritorno di fiamma

Non è la prima volta che Pago fa riferimento ad un nuovo ritorno di fiamma con Serena Enardu. Già in un’intervista di qualche giorno fa aveva tirato in ballo questa possibilità, non nascondendo il dolore per il presunto tradimento dell’ex compagna. Serena, dal canto suo, non sembra al momento propensa ad un risvolto del genere. La Enardu si è scagliata duramente contro il cantante e si è detta stanca di queste “tarantelle”. Ma nella vita tutto può accadere e chissà che non ci sia davvero l’ennesimo colpo di scena per Pago e Serena…

Il 16 giugno è uscito il libro autobiografico di Pago

Dal 16 giugno è disponibile in tutte le librerie Vagabondo d’amore, il libro autobiografico di Pago. Nel volume l’ex marito di Miriana Trevisan racconta la sua intensa vita, fatta di tante gioie e soddisfazioni, ma anche di tanti dolori e disavventure. Nato e cresciuto in Sardegna, fin da bambino Pacifico Settembre ha fatto il possibile per realizzare il suo sogno: quello di diventare un cantante. Così ha lasciato la sua terra per cercare fortuna altrove; non senza complicazioni, per amore della musica si è ritrovato a lavorare pure come artista di strada ed operaio.