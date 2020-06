Serena Enardu e Karina Cascella lite: “L’ho chiamata, non mi risponde”

Strana lite fra Karina Cascella e Serena Enardu: l’opinionista non sa niente

Nella società contemporanea dell’apparenza, argomento che infiamma le persone – soprattutto famose – è quello della chirurgia estetica: ci si rinfaccia chi ha fatto più ritocchini di chi, anche in maniera piuttosto accesa. È quello a cui abbiamo assistito oggi tra Serena Enardu e Karina Cascella. L’ex di Pago (sì, la rottura è ufficiale) ha voluto sottolineare che Karina ha ricorso maggiormente alla chirurgia estetica dopo aver saputo – non sono ancora chiare le fonti – che l’ha criticata per il suo aspetto fisico. La Cascella è cascata dal pero! Piuttosto sbigottita, ha dovuto rispondere a quello che le ha detto Serena Enardu tramite il proprio profilo Instagram: lei non ha mai rivolto mezza parola né al suo fisico né al suo viso, per questo vorrebbe sapere quanto prima chi le ha dato queste informazioni totalmente fuorvianti. Ha provato anche a contattarla telefonicamente, ma non ha ricevuto la benché minima risposta. Karina ha tenuto a precisare che non sparerebbe mai a zero su Serena: è vero che in passato ha voluto dire la sua sul suo rapporto con Pago… ma quella è un’altra storia!

Ritocchini Serena Enardu e Karina Cascella, chi ne ha fatti di più? Il motivo del litigio a senso unico

Recentemente ha fatto parlare per quello che è saltato fuori sulle ospitate da Barbara d’Urso, oggi Karina Cascella ha scatenato un putiferio dopo aver risposto – in maniera sorprendentemente pacata – a quelle che lei ha definito “invenzioni”. Serena Enardu ha attaccato l’opinionista su Instagram, rispondendo a critiche sul suo aspetto fisico che non ci sarebbero mai state: “Ma veramente c’è chi fa ancora stories sulla gente rifatta? Siamo nel 2020! Karina, se non hai argomenti, cercati un altro lavoro o prenditi una pausa”. Ha cercato di trattenersi, la Enardu, ma l’affondo c’è stato e questo ha lasciato interdetta Karina: “Quella che si è rifatta il seno e tutta la faccia sei tu! Il botox ti sta arrivando al cervello”.

Karina Cascella non riesce a contattare Serena Enardu: cosa sta succedendo?

Karina Cascella è rimasta senza parole. Chi le ha dato queste informazioni del tutto sbagliate, visto che lei mai e poi mai ha realizzato un video in cui prende di mira i presunti ritocchini di Serena Enardu? L’opinionista ha detto su Instagram in sua difesa: “Mai ho fatto storie dove parlavo male di lei dandole della rifatta”. Karina non vuole litigare senza alcun motivo (a detta sua non ce ne sarebbe nemmeno mezzo!) e per questa ragione ha cercato in tutti i modi di contattarla. Senza successo. Queste, le sue ultime parole: “Le ho anche scritto in privato. Ho il suo numero, l’ho anche chiamata. Ma non ho ricevuto risposta né alla telefonata né all’audio”. Come si concluderà questa querelle senza capo né coda? Scopriremo anche qualcosa in più sulle reali intenzioni di Pago nei confronti di Serena?